فطيرة عش العصفور بالعسل بأكثر من طريقة خفيفة حلى سوري بوصفات جديدة

طريقة عمل فطيرة عش العصفور بالعسل هشة وخفيفة، من اشهر أنواع الحلويات المنتشرة في تركيا والتي تعد بالمنزل بمكونات بسيطة وسهلة متوفرة في كل مطبخ، فتلك الفطيرة حلى متكامل تصنع من العسل والجبن الكريمي خالي الملح، وتحضر بقطع التوست الأبيض أو بوصفة أخرى أسهل سنطرحها لكم، والاستمتاع بالطعم الطيب لفطيرة عش العصفور طريقة تحضيرها وتقديمها بالتفاصيل فتابعونا لنهاية الوصفة، وتقدم تلك الوصفة على الإفطار أو بالعشاء فأحرصي على التجديد في قائمة طعامك اليومية لأسرتك.

حلى عش عصفور تعد في الدول العربية بأكثر من طريقة من أسهلها عمل عش عصفور بالجلاش ويضاف معها عدد من مكونات الأخرى التي تعطيه طعم راقي لا مثيل له.

مكونات فطيرة عش العصفور

حلويات لبنانية وتركية من أشهر أنواع الحلى التي تنتشر في المحلات والمطاعم وتخرج منها كبار شيفات صنع المأكولات المتعددة، تلك الوصفة التي سنعرضها لكم يمكن صنعها بسهولة جدا للمبتدئين في الطبخ فهي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات ولا الخطوات فتابعونا لعمل حلى جديد راقي من موقعنا.

لعمل العجينة نحتاج 2 كوب من الدقيق الأبيض. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من السكر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ربع كوب من الحليب. ملعقة كبيرة من الزيت.

ربع كوب من لبنه. ربع كوب جبن موتزاريلا. ملعقتان كبيرتان من السمسم.

في وعاء جاف يخلط السكر وع الخميرة والقليل من الماء الدافئ وتترك المكونات تختمر في مكان دافئ للتفاعل.

تترك المكونات لمدة ربع ساعة حتى تختمر ويضاف عليها باقي المكونات مع تقليبها جيدا حتى تتكون عجينة طرية ناعمة.

لابد أن يكون قوام العجين لا يلتصق باليد، وترك العجينة في وعاء به ملعقة كبيرة زيت وتغطى بفوطة نظيفة.

تترك العجين بمكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة إلى ساعتين حتى تعلو وتختمر تماما.

تفرد العجينة بصينية مرشوشة بالقليل من الدقيق، ويدهن السطح العلوي من الفطيرة باللبنة وعليها موتزاريلا وعلى الوجه سمسم.

يسخن الفرن على حرارة عالية لدرجة 180 مئوية وتدخل الفطيرة الفرن وتترك حتى تنتفخ وتأكد من إنها أحمرت من أسفل.

ثم يشغل الشواية ليتحمر الوجه العلوي لفطيرة عش العصفور ثم تسقى بالعسل وتقطع وتقدم بالهنا والشفا.

مكونات عمل طبقة جبن للفطيرةطريقة وخطوات عمل فطيرة عش العصفور بالعسلطريقة بقلاوة عش العصفور بالجلاش

حلى عش البلبل بالجلاش والفستق الحلبي أو سوار الست هي نوع من أنواع الحلويات السورية من ألذ وأطيب أنواع الحلويات السورية، فمزج البقلاوة المقرمشة مع المسكرات والعسل يعطي طعم جميل لا يقاوم، ويمكن من مكونات قليلة عمل كمية كبيرة تكفي الأسرة بأكملها، وتلك الوصفة مثل بقلاوة الحلواني الجاهزة تعرفي عليها معنا.

نصف كيلو من الجلاش الطازج. كوب من السمن أو زبدة طرية. كوب من المكسرات المجروشة أو الفستق المجروش ناعم.

مكونات عش العصفور بالجلاش

مكونات قطر تسقية بقلاوة

كوب من السكر الأبيض. نصف كوب من الماء. ملعقة صغيرة عصير ليمون. رشة صغيرة من زعفران أو فانيليا أو القرفة على حسب الرغبة.

تقطع عجينة الجلاش من المنتصف وأخذ جزء منه ويقص مرة أخرى من المنتصف فتكون كل ورقة مقسمة إلى 4 أجزاء.

اصنعي الحجم عموما على حسب الرغبة ممكن عمل المقاس أصغر من ذلك.

ونأخذ ورقتين من جلاش وتجهيز عود خشبي سميك يوضع بالطول على الطرف وتلف على العود حتى نصل إلى الأطراف.

على بعد 2 سم وتكشكش الجلاش بعمل رول للداخل وسحب عود خشبي.

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طريقة عمل عش عصفور بالجلاش والمكسرات