بسكويت الشاي بالزبدة في 7 خطوات بسكويت كل الأوقات

بسكويت الشاي بالزبدة المقرمش، يعتبر البسكويت من أفضل ما يتم تناوله في الإفطار خاصة لدى الصغار والكبار حتى مع مختلف أنواع بسكويت، ويتميز بسكويت الشاي بأنه يناسب كل الأوقات ويمكن تقديمه مع المشروبات المتنوعة والمختلفة كالحليب في الصباح والقهوة ومناسبة جدا مع العصائر للضيوف، تعتبر بسكويت الزبدة أشهى وصفات البسكويت الاقتصادية والموفرة وصنعها في البيت بتكلفة بسيطة وكميات كبيرة، وأطلق عليه بسكويت الزبدة لاحتواءه الزبدة التي تعطيه قوام ورائحة وطعم مميز.

بسكويت الزبدة يمكن صنعه في 7 خطوات فقط، وهو المفضل لتناول الأسرة له، ويستخدم أيضا البسكويت في صنع تشيز كيك وتناوله في وصفات الحلويات المختلفة كحلو بمذاق خفيف.

عدد 2 كوب من دقيق الأبيض. كوب من زبدة طرية. كوب من السكر البودرة الناعم. حبة من البيض بحرارة الغرفة. نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة صغيرة من الملح.

في وعاء الخفق الكهربائي يضاف السكر مع الزبدة يتم خلطهم جيدا معا حتى تبيض لون الزبدة يتحول لونها للأبيض.

ثم يضاف عليها البيضة مع الاستمرار في الخفق معا حتى تختفي البيضة وتلاحظ أن القوام أصبح كريمي هش.

بالتدريج يتم البدء في إضافة الدقيق على مزيج البيض والزبدة والتقليب بالتدريج ثم يضاف عليها البيكنج باودر والفانيليا.

ويضاف الملح ولكن يجب نخل كل مكونات الجافة قبل إضافتها للمزيج، الاستمرار في الخفق حتى تتكون عجينة غير لاصقة.

متماسكة ولينة يسهل فردها وتشكيلها، ثم توضع في كيس من البلاستيك أو ورق زبدة وتترك لمدة نصف ساعة بالثلاجة حتى ترتاح.

ثم أصنعي كرات من العجينة وضعيها في صينية الفرن وتغميس كرات بسكويت في حبيبات السكر.

ثم ترص حبات البسكويت في صينية وترك مسافة حوالي 5 سم ما بين كل حبة والأخرى.

ثم يوضع الصينية في فرن ساخن مسبقا على حرارة 180 مئوية ويحتاج البسكويت للنضج حوالي 25 دقيقة.

ثم يخرج بسكويت الشاي بالزبدة ويقدم حتى يبرد مع الشاي أو العصير أو الحليب.

يمكن استخدام بسكويت الشاي في عمل التيراميسيو أو التشيز كيك، أو وضع شوكولاته سائلة على بسكويت.

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مكونات عمل بسكويت الشاي بالزبدةخطوات تحضير بسكويت الشاي بالزبدة