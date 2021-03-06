طريقة تحضير البسبوسة وأسرار ضبط المقادير بسهولة للحصول على مذاق رائع

تعد البسبوسة أسهل الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل بسبب مكوناتها البسيطة التي لا تحتاج إلي تكاليف كثيرة من الخارج كما أنها فإن جميع المكونات يمكن أن تتوافر بسهولة في المنزل ويعتبر أهم مكون لها هو الدقيق الذي يستخدم في تحضير المعجنات ويقوم البعض بشراء هذا الدقيق جاهز من الخارج حسب رغبة كل شخص وموضوع اليوم هو كيفية تحضير البسبوسة في المنزل بطريقة سهلة بمكونات اقتصادية من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البسبوسة العادية اللذيذة

البسبوسة أحد الأشياء التي يتم تصنيفها من الحلويات الشعبية أو التقليدية ويستخدم الدقيق كأحد المكونات الأساسية أثناء التحضير تعتمد الأمهات على وجود البسبوسة في العديد من المناسبات خاصةً في أوقات الأعياد وعيد الربيع بجانب الكيك وغيره من الحلويات.

المكونات:

كوبان من دقيق السميد.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

نصف كوب من السكر الناعم.

عبوة زبادي كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

قطر للبسبوسة ثقيل الكثافة.

طريقة التحضير

نحضر شيئاً عميق للعجن إناء للعجن مثلاً ونقلب الدقيق بها جيداً مع البيكنج بودر. ونضع السكر أثناء التقليب بحيث يكون السكر ناعم الملمس نسكب السمنة بعد الذوبان ونقلبهم معاً ونقلب المكونات بشكل جيد. يمكنك إضافة القليل من جوز الهند أو المكسرات التي ترغب بإضافتها حسب الرغبة لإضافة مذاق مختلف ولذيذ. ولا يعتبر إضافة المكسرات شئ أساسي ولكنها من الإضافات التي تجعل مذاق البسبوسة لذيذ. ثم نحضر صينية تناسب الكمية ونضعها بشكل متناسق في الفرن بحيث يكون تم تسخين الفرن على درجة حرارة لا تزيد عن 180 درجة لمدة يصل أقصاها حتى 40 دقيقة. وعند تحول لونها للون المعتاد إلي الأصفر المائل للبني الفاتح يتم إخراجها من الفرن ونضع فوقها الشربات أو القطر البارد ونتركهم جانباً للتقديم في الوقت المرغوب.