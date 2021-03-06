المفتقة الحلبة المعقودة وطريقة تحضيرها وفوائدها السحرية للجسم والبشرة

المفتقة الحلبة المعقودة، تعتبر وجبة المفتقة أخترعها القدماء لعلاج فقر الدم والنحافة بشكل صحي دون اللجوء للعلاج الهرموني الذي يسبب مشاكل صحية مستقبلية فلجأ لها الناس الآن لثبوت فاعليتها السحرية في الجسم وعلاج المشاكل دون أضرار وفوائد المفتقة كثيرة جدا فهي تتكون من الحلبة المعقودة أو الحلبة التي تعمل علي زيادة وزن الجسم دون تكتل الدهون وتراكمها في بعض الأماكن مما يسبب الكثير من المعاناة وتعمل الحلبة علي زيادة الخدود والصدر والأرداف فيستعمل زيت الحلبة خصيصا لذلك الأمر ولذلك أن استعمال الحلبة المعقودة كوجبة المفتقة متكاملة تعمل علي علاج مشاكل الجسم. طريقة عمل المفتقة الحلبة المعقودة طريقة عمل المفتقة الحلبة المعقودة أولاً: عند عمل المفتقة فيمكن الآن نبدأ بمكونات عمل الحلبة المعقودة بالعسل الأسود. نصف كيلو من العسل الأسود “عسل قصب السكر”

ربع كيلو من الحلبة الحصي المطحون جيدا حتي يصبح ناعماً.

مقدار كوب شاي من السمسم.

نصف كوب زيت ذرة أو زيت زيتون.

مقدار كوب شاي من الفول السوداني.

مقدار من 7 حبوب التي تباع عند العطارين والمتاجر في قسم العطارة فمن السبع حبوب التي تضاف لها ( حبة البركة “الحبة السوداء”، محلب، يمكن أن يوضع هيل “حبهان” حسب الرغبة ولكن يمكنك الطلب من العطار أن تريد بهار السبع حبوب وليس السبع بهارات فالسبع بهارات للكبسة والمرقة ولكن هو أسمة السبع حبوب للحلبة المعقودة أو المفتقة). ثانيا الطريقة لطهي الحلبة المعقودة أو المفتقة: نحضر وعاء كبير للطهي نسخن العسل الأسود أو عسل قصب السكر مع الزيت ولكن لا يصل إلى درجة الغليان عند التسخين العسل وهو علي النار.

نضع جميع المكونات السابقة تدريجيا علي خليط العسل والزيت علي النار.

ثم نستمر بالتقليب الجيد حتي يشكل معنا خيط رفيع ورقيق وايد حلو.

عند الحصول علي تجانس المكونات ولا تتصلب ولكن تكون شبه سائلة.

نرفعها من النار ونترك حتي تبرد.

وتوضع في وعاء زجاج معقم جيدا لا يوجد به أي قطرة ماء.

ثم نصب الخليط به ونحكم الغلق جيداً أي يكون الوعاء محكم الغلق.

ملحوظة هامة عند آخذ كمية من الخليط لتناولها يجب أن تكون الملعقة التي تستخدم لتناول بها تكون جافة. فوائد الحلبة المعقودة المفتقة تعالج فقر الدم الحاد وتعمل علي زيادة الهيموجلوبين بالدم نظراً لأحتوئها علي العسل الأسود.

تعمل علي تنظيف المعدة وتنظيم الهضم وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي.

علاج هام وأساسي للنحافة وضعف الوزن.

تعالج مشاكل القولون.

تزيد من تكبير الثدي والخدود والأرداف.

مفيدة للمرأة التي قامت بالوضع حديثا النفساء أو في فترة النفاس.

ينصح بتناولها يوميا في فترة النفاس حتي تعمل علي زيادة إدارار اللبن الطبيعي للمولود.

تعوض عن نقص الوزن بسبب الرضاعة.

تعالج شحوب الوجه وتعمل علي احمرار الوجنتين بشكل طبيعي وجذاب.

وصانا النبي بتناول حبه البركة ففيها جميع الفوائد وتسمي الحبة السوداء.

هناك أشخاص يضيفون طحين مع تلك الوجبة ولكنها تكون كحلي مثل الكيك وهذا ليس شكلها وخاطئ استخدام الطحين في تلك الوصفة حتي لا يتعارض مع المكونات الصحية لها.

تعتبر وجبة غذائية متكاملة بها السمسم وزيوته المهمة للبشرة والشعر ونضارة الجلد وحيويته. بدون فوائد بالتقسيط تمويل العمل الحر حتى 150 ألف لدى بنك التنمية الاجتماعية الوسوم

المفتقة الحلبة المعقودة، تعتبر وجبة المفتقة أخترعها القدماء لعلاج فقر الدم والنحافة بشكل صحي دون اللجوء للعلاج الهرموني الذي يسبب مشاكل صحية مستقبلية فلجأ لها الناس الآن لثبوت فاعليتها السحرية في الجسم وعلاج المشاكل دون أضرار وفوائد المفتقة كثيرة جدا فهي تتكون من الحلبة المعقودة أو الحلبة التي تعمل علي زيادة وزن الجسم دون تكتل الدهون وتراكمها في بعض الأماكن مما يسبب الكثير من المعاناة وتعمل الحلبة علي زيادة الخدود والصدر والأرداف فيستعمل زيت الحلبة خصيصا لذلك الأمر ولذلك أن استعمال الحلبة المعقودة كوجبة المفتقة متكاملة تعمل علي علاج مشاكل الجسم. طريقة عمل المفتقة الحلبة المعقودة طريقة عمل المفتقة الحلبة المعقودة أولاً: عند عمل المفتقة فيمكن الآن نبدأ بمكونات عمل الحلبة المعقودة بالعسل الأسود. نصف كيلو من العسل الأسود “عسل قصب السكر”

ربع كيلو من الحلبة الحصي المطحون جيدا حتي يصبح ناعماً.

مقدار كوب شاي من السمسم.

نصف كوب زيت ذرة أو زيت زيتون.

مقدار كوب شاي من الفول السوداني.

مقدار من 7 حبوب التي تباع عند العطارين والمتاجر في قسم العطارة فمن السبع حبوب التي تضاف لها ( حبة البركة “الحبة السوداء”، محلب، يمكن أن يوضع هيل “حبهان” حسب الرغبة ولكن يمكنك الطلب من العطار أن تريد بهار السبع حبوب وليس السبع بهارات فالسبع بهارات للكبسة والمرقة ولكن هو أسمة السبع حبوب للحلبة المعقودة أو المفتقة). ثانيا الطريقة لطهي الحلبة المعقودة أو المفتقة: نحضر وعاء كبير للطهي نسخن العسل الأسود أو عسل قصب السكر مع الزيت ولكن لا يصل إلى درجة الغليان عند التسخين العسل وهو علي النار.

نضع جميع المكونات السابقة تدريجيا علي خليط العسل والزيت علي النار.

ثم نستمر بالتقليب الجيد حتي يشكل معنا خيط رفيع ورقيق وايد حلو.

عند الحصول علي تجانس المكونات ولا تتصلب ولكن تكون شبه سائلة.

نرفعها من النار ونترك حتي تبرد.

وتوضع في وعاء زجاج معقم جيدا لا يوجد به أي قطرة ماء.

ثم نصب الخليط به ونحكم الغلق جيداً أي يكون الوعاء محكم الغلق.

ملحوظة هامة عند آخذ كمية من الخليط لتناولها يجب أن تكون الملعقة التي تستخدم لتناول بها تكون جافة. فوائد الحلبة المعقودة المفتقة تعالج فقر الدم الحاد وتعمل علي زيادة الهيموجلوبين بالدم نظراً لأحتوئها علي العسل الأسود.

تعمل علي تنظيف المعدة وتنظيم الهضم وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي.

علاج هام وأساسي للنحافة وضعف الوزن.

تعالج مشاكل القولون.

تزيد من تكبير الثدي والخدود والأرداف.

مفيدة للمرأة التي قامت بالوضع حديثا النفساء أو في فترة النفاس.

ينصح بتناولها يوميا في فترة النفاس حتي تعمل علي زيادة إدارار اللبن الطبيعي للمولود.

تعوض عن نقص الوزن بسبب الرضاعة.

تعالج شحوب الوجه وتعمل علي احمرار الوجنتين بشكل طبيعي وجذاب.

وصانا النبي بتناول حبه البركة ففيها جميع الفوائد وتسمي الحبة السوداء.

هناك أشخاص يضيفون طحين مع تلك الوجبة ولكنها تكون كحلي مثل الكيك وهذا ليس شكلها وخاطئ استخدام الطحين في تلك الوصفة حتي لا يتعارض مع المكونات الصحية لها.

تعتبر وجبة غذائية متكاملة بها السمسم وزيوته المهمة للبشرة والشعر ونضارة الجلد وحيويته. بدون فوائد بالتقسيط تمويل العمل الحر حتى 150 ألف لدى بنك التنمية الاجتماعية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفتقة الحلبة المعقودة وطريقة تحضيرها وفوائدها السحرية للجسم والبشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.