طريقة عمل العجينة القطنية الشهية اللذيذة في مطبخك بسهولة

تعتبر العجينة القطنية هي أحد أنواع المخبوزات والمعجنات الشهية والتي يستحب دوما ان تكون بالبيت ليتم تناولها في وجبة الإفطار او وجبة خفيفة مع كوب من الشاي في منتصف النهار أو لسد الجوع حتى اعداد الطعام، والأفضل في المعجنات هي ان تكون هشة وطرية لكون ذلك الامر يساعد على انها تكون لذيذة وشهية أكثر.

العجينة القطنية

نذكر لك اسهل الطرق لاعداد العجينة القطنية بمنتهى السهولة في البيت من خلال تحضير المكونات التالية:

3 كوب دقيق.

2 ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

ملعقة خميرة فورية كبيرة.

3 ملاعق لبن بودر كبيرة.

ملعقة من السكر الناعم كبيرة.

نصف ملعقة ملح ناعم صغيرة.

نصف كوب من الزبد اللين كبيرة.

مقدار من الماء الدافئ.

في كوب ماء دافئ اضف الخميرة ويقلب جيدا واتركيها قليلا.

في وعاء عميق اضف مقدار الدقيق والبيكنج بودر والملح واللبن والسكر.

اضف مقدار الزبد السائل واعجني بيدك.

ابدأ بإضافة الخميرة مع العجن وإضافة الماء للعجن.

احرص على العجن جيدا واعلم أنه كلما كان العجن اكثر كلما أدى ذلك للحصول على عجينة قطنية احلي.

غلف طبق العجين كيس نايلون.

اتركه بمكان دافئ حتى يختمر تقريبا 30 دقيقة.

قم بعجنها مرة أخرى وغطاها للمرة الثانية واتركيها ساعة.

ابدأ بتجزئتها شكل كرات صغيرة محشوة كما ترغب.

ترص في صينية الفرن المدهونة بالسمن وتدخل الفرن على نار وسط حتى النضج.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة وعندما تصل الى تقطيع العجين على شكل كرات.

جهز طبق به مقدار من الجبن المبشور.

زعتر جاف، ومقدار من السمسم.

زيت نباتي.

بيضة

تقوم بخلط الجبن مع الزعتر لتكون الحشوة الخاص بالعجينة.

تدهن الصينية بقليل من الزيت.

نبدأ في رص كرات العجين في الصينية على شكل الخلية.

ندهنها بخليط البيض مع الزيت.

تدخل الفرن في درجة حرارة متوسطة.

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طريقة تحضير العجينة القطنيةخليه النحل والعجينة القطنية