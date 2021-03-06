وصفة شاورما الدجاج السوري زي المحلات بأسرع طريقة لتبهري ضيوفك

نقدم وصفة شاورما الدجاج السوري بمكونات سهلة وطريقة بسيطة من مطبخك حتى تبهري ضيوفك لأن الشاورما من الوصفات السريعة التي يحبها الأطفال ويمكن أن تقدم كوجبة منفصلة أو كطبق جانبي في العزومات والمناسبة كما أنها وجبة خفيفة يمكن عملها سندوتشات في الرحلات والسفر ومن خلال المقال نتناول الوصفة وطريقة التحضير.وصفة شاورما الدجاج السوري
- نصف كيلو صدور دجاج مقطع قطع طولية متوسطة السمك
- 1 بصل كبير مقطع جوليان
- 2 فلفل أخضر مقطع بالطول
- 1 طماطم متوسطة ( اختياري )
- ملعقتين زيت نباتي
- 1 معلقة كبيرة خل عادي
- نصف ليمونة
- نصف معلقة زعتر
- كوب زبادي صغير
- ملح وفلفل أسود حسب الحاجة
- نصف كوب بقدونس ( اختياري)
- تغسل الصدور جيداً وتنقع في محلول ماء وملح وملعقة من السكر لمدة نصف ساعة.
- تصفى الصدور تماماً بعد النقع ثم يعصر عليها الليمون والخل والتوابل والزبادي وتقلب جيداً.
- يضاف البصل والفلفل الأخضر وتظل التتبيلة أطول وقت ممكن في الثلاجة.
- على النار يوضع الزيت حتى التسخين ثم نضيف خليط الدجاج مع التقليب المستمر.
- ننتظر حتى ينزل الدجاج مياه ويتشربها ثم نضع حوالي نصف كوب ماء للتسوية.
- قبل النضج بدقيقتين نضع البقدونس المقطع صغيراً ونقلب.
تتميز وصفة شاورما الدجاج السوري بإمكانية التنوع في التقديم حيث يمكن تسخين عيش التورتيلا ووضع الشاورما وإضافة شرائح الخيار المخلل وتقدم مع بطاطس وكاتشب وتومية، ويمكن عمل فتة عن طريق تقطيع العيش السوري وتحميره في الزيت وعمل رز بسمتي بالكاري ووضع طبقة من العيش ثم طبقة من الأرز وتوضع طبقة الشاورما وإضافة تومية وتقدم كما يمكن إستخدامها كشو للكريب وتعتبر شاورما الدجاج من أشهى الأكلات التي يفضلها الكثيرين.
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نقدم وصفة شاورما الدجاج السوري بمكونات سهلة وطريقة بسيطة من مطبخك حتى تبهري ضيوفك لأن الشاورما من الوصفات السريعة التي يحبها الأطفال ويمكن أن تقدم كوجبة منفصلة أو كطبق جانبي في العزومات والمناسبة كما أنها وجبة خفيفة يمكن عملها سندوتشات في الرحلات والسفر ومن خلال المقال نتناول الوصفة وطريقة التحضير.وصفة شاورما الدجاج السوري
- نصف كيلو صدور دجاج مقطع قطع طولية متوسطة السمك
- 1 بصل كبير مقطع جوليان
- 2 فلفل أخضر مقطع بالطول
- 1 طماطم متوسطة ( اختياري )
- ملعقتين زيت نباتي
- 1 معلقة كبيرة خل عادي
- نصف ليمونة
- نصف معلقة زعتر
- كوب زبادي صغير
- ملح وفلفل أسود حسب الحاجة
- نصف كوب بقدونس ( اختياري)
- تغسل الصدور جيداً وتنقع في محلول ماء وملح وملعقة من السكر لمدة نصف ساعة.
- تصفى الصدور تماماً بعد النقع ثم يعصر عليها الليمون والخل والتوابل والزبادي وتقلب جيداً.
- يضاف البصل والفلفل الأخضر وتظل التتبيلة أطول وقت ممكن في الثلاجة.
- على النار يوضع الزيت حتى التسخين ثم نضيف خليط الدجاج مع التقليب المستمر.
- ننتظر حتى ينزل الدجاج مياه ويتشربها ثم نضع حوالي نصف كوب ماء للتسوية.
- قبل النضج بدقيقتين نضع البقدونس المقطع صغيراً ونقلب.
تتميز وصفة شاورما الدجاج السوري بإمكانية التنوع في التقديم حيث يمكن تسخين عيش التورتيلا ووضع الشاورما وإضافة شرائح الخيار المخلل وتقدم مع بطاطس وكاتشب وتومية، ويمكن عمل فتة عن طريق تقطيع العيش السوري وتحميره في الزيت وعمل رز بسمتي بالكاري ووضع طبقة من العيش ثم طبقة من الأرز وتوضع طبقة الشاورما وإضافة تومية وتقدم كما يمكن إستخدامها كشو للكريب وتعتبر شاورما الدجاج من أشهى الأكلات التي يفضلها الكثيرين.
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