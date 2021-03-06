حلقات البصل المقرمشة بكل تكاته وأسراره خطوة بخطوة في المنزل

تعتبر حلقات البصل المقرمشة من الأطباق المميزة التي تقدم بجانب الأطباق الأساسية، والبصل المقرمش يعد من المقبلات اللذيذة الشهية، وأنه يقدم في المطاعم بأسعار باهظة، لذلك سوف نقدم لكم طريقة تحضيرة في المنزل لأنها بسيطة للغاية، وأن البصل له فوائد عديدة يستفيد منها الجسم، وهى تقوية الجهاز الهضمي، وضبط مستوى السكر، وحماية البشرة، والوقاية من الأنيميا،وحماية القلب، فيعتبر البصل مضادا حيويا من الطبيعة التي أنعم الله علينا بها، وإليكم طريقة ومقادير حلقات البصل المقرمشة.

ثلاث حبات من البصل الكبير الأبيض إثنان كوب من الدقيق كوب إلا ربع من النشا ملعقة كبيرة من البيكنج بودر قليل من البيكربونات واحد كوب من الحليب إثنان من البيض واحد كوب من البقسماط الكرسبي زيت للقلي ملعقة ملح+ نصف ملعقة من الفلفل الإسود+ ملعقة كاري+ ربع ملعقة من الجنزبيل+ ربع ملعقة من الببريكا.

نقطع البصل إلى حلقات متوسطة الحجم، ونضعه في بولة كبيرة حتى نتمكن من تتبيله.

نضع على حلقات البصل الملح والفلفل والكاري والجنزبيل والببريكا ونتبله ونتركه.

نحضر الدقيق لتتبيله ونضع عليه النشا والبيكنج بودر والبيكنج صودا، ونضع ملح وفلفل وكاري وببريكا وجنزبيل ونخلط جيدا.

نضرب البيض جيدا ونضع عليه ملح وفلفل، ثم نضع اللبن.

نضع حلقات البصل في خليط الدقيق، ثم نضعها في البيض واللبن، ثم نضعها في البقسماط.

نقوم بتسخين الزيت ويكون متوسط الحرارة، ثم نضع حلقات البصل حتى نحصل على اللون الذهبي.

نقدم حلقات البصل بجانب الوجبات في أطباق التقديم.

طريقة ومقادير حلقات البصل المقرمشةطريقة تحضير حلقات البصل المقرمش

يمكننا في هذه الوصفة الإستغناء عن البقسماط لو غير متوفر، فنضع حلقات البصل في الدقيق مرة ثم في البيض ثم قي الدقيق مرة آخرى، وسوف نحصل على نفس النتيجة والقرمشة، وبذلك نكون قدمنا لكم مكونات وطريقة تحضير حلقات البصل المقرمشة.