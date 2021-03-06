طريقة عمل كرات البسبوسة في البيت بمكونات بسيطة كالمحترفين

طريقة عمل كرات البسبوسة الشهية والمميزة كما في المطاعم، تعتبر البسبوسة من اشهر و اشهى الحلويات الشرقية والتي عرفت منذ العصر الفاطمي، كما ان البسبوسة من أسهل الحلويات التي يمكن اعدادها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة كما ان الكبار والصغار يعشقون مذاقها اللذيذ والشهى، ويمكن اعدادها بعدد من الطرق والوصفات منها البسبوسة بالقشطة والسادة والمكسرات وغيرها.

كرات البسبوسة

ويتم اعداد كرات البسبوسة من خلال المكونات التالية هي:

250 جم من القشطة.

نصف كوب من السمن اللين.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوب زبادي

250 جم من جوز الهند المبشور.

ملعقة من البيكنج بودر.

2 كوب من سميد البسبوسة.

طبق من المكسرات.

في وعاء عميق اضف كل المكونات الجافة أولا من سميد البسبوسة والبيكنج بودر والسكر وجوز الهند.

نخلطهم جيدا ونبدأ بإضافة الزبادى والسمن والقشدة.

اخلط جيدا مرة اخري حتى تتحصل على عجينة متماسكة قليلا.

في صينية الفرن ادهنها بالسمنة وابدا بتوزيع سميد البسبوسة عليها مع توزيعه جيدا في جوانب الصينية.

أو قم بوضعها في قوالب صغيرة وندخلها الفرن الساخن.

حتى يحمر وجهها قم باخراجها وزينها بالمكسرات واضف اليه الشربات المعد مسبقا.

يتم تحضير 2 ملعقة من البيكنج بودر.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

كوب الا ربع من السكر.

نصف كوب زبدة لينة.

كوب زبادي.

كوب سميد بسبوسة.

2 كوب ونصف من الشربات.

في وعاء ابدا بإضافة المقادير السابقة ضع السميد مع البيكنج بودر وجوز الهند ونخلط جيدا.

اضف الزبادي والسمن وابدا ببس الخليط بيدك جيدا حتى تمام المزج.

في قوالب الكب الكيك قم بدهنها بالسمن من كافة الجوانب واضف سميد البسبوسة لها.

ادخله للفرن الساخن وانتظر حتى تمام النضج، لتقوم بتزيينها، واضف الشربات إليه.

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