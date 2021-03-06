أروع كريم تبييض وترطيب للبشرة على الإطلاق تركيبة طبيعية فريدة لبشرة رائعة الجمال

أروع كريم تبييض وترطيب للبشرة على الإطلاق حيث يحتوي على تركيبة طبيعية فريدة لبشرة رائعة الجمال، كريم رهيب في علاج جفاف البشرة وإظهار نضارتها وله مفعول سحري في تبييض البشرة وتفتيح الأماكن الداكنة من الوجه، كما أنه سهل التحضير منزلياً وغير مكلف على الإطلاق ونتيجته سوف تظهر لك من أول استخدام، ومع استخدام هذا الكريم سوف تشعرين بفارق كبير من حيث نضارة وصفاء وبياض البشرة، وسوف تتخلصين في نفس الوقت من جفاف البشرة تماماً والذي يظهر بشدة نتيجة سوء التغذية وسوء الأحوال الجوية في الشتاء.

أروع كريم تبييض وترطيب للبشرة على الإطلاق

يتكون الكريم من عدة عناصر مفيدة للبشرة للغاية، حيث يحتوي على عصير الخيار الذي يحارب البقع الداكنة والنمش ويرطب البشرة ويحارب التهابات الجلد ويزيل تشققات الوجه، ولاحتوائه على الريتينول فهو يساعد على التحكم في إنتاج الميلانين في البشرة وبالتالي توحيد لونها ومنع ظهور التصبغات الجلدية، يحتوي الكريم أيضاً على البقدونس الذي يزيد من نضارة البشرة ويقلل من الهالات السوداء أسفل العينين، والصبار الذي يعمل كمرطب للبشرة ويزيل البقع الداكنة والتجاعيد نظرا لاحتوائه على فيتامين أ، ويساهم الصبار كذلك في تجديد الخلايا التالفة من خلال مفعوله الرائع في تنظيف البشرة بعمق.

من مكونات الكريم أيضا العسل الأبيض الذي يعالج جفاف التي يصيب البشرة خاصة في أيام البرد الشديد، ويساهم كذلك في الوقاية من ظهور التجاعيد حيث يبطئ من تكونها ولديه خصائص لمكافحة الشيخوخة ويجعل البشرة نضرة وناعمة، أما العنصر الأخير في كريم التفتيح فهو النشا الذي يساعد في شد وتبييض الوجه والتخفيف من البقع الداكنة بالبشرة، كما يعمل على التخلص من حروق الشمس وتهيج البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة

طريقة التحضير والاستخدام

احضري نصف خيارة والمزيد من البقدونس اغسليهم جيدا ثم ضعيهم في الخلاط، ثم قومي بفرمها وتصفيتها جيداً حتى تحصلين على السائل، ثم ضعي عليهم معلقه صغيره من العسل الأبيض ونصف ملعقة من جيل الصبار ونصف معلقة من النشا، ثم قومي بالتقليب المستمر حتى يتجانس كل منهم مع بعضهم وتحصلين على قوام متماسك، وإذا واجهتك مشكله في الحصول على قوام متجانس تماماً يمكنك أن تضعي الوصفة فى الخلاط لمده نصف دقيقة.

اغسلي الوجه بالماء الساخن جيدا قبل استخدام الوصفة حتى ينظف الوجه تماما من أي أثار اتساخ أو آثار ميك اب في الوجه، ثم يوضع الخليط على الوجه بالكامل ويدلك بحركات دائرية بأطراف الأصابع ويترك حتى يجف تماما ثم يغسل جيدا بالماء، ثم احضري مكعب ثلج ومرريه على الوجه لمده نصف دقيقة لغلق المسامات، سوف تلاحظين النتيجة من المرة الأولى ولكن عليك تكرار هذه الوصفة لكي تحصلي على نتيجة تفتيح دائمة، تستخدم الوصفة مرتين في الأسبوع لمده ثلاث أسابيع وسوف تنبهري بالنتيجة وتتمتعي ببشرة صافية وخالية من اي عيوب.