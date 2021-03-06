طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة بمقادير مضبوطة وبدون تكلفة

تعتبر الكيكة الإسفنجية ، من أجمل وأطعم أنواع الكيك، التي تقدم على وجبة الإفطار، وفي وقت العصر، بجانب كوب من الشاي، يتميز الكيك بقوامه الهش ونكهاته المختلفة، التي تميزه عن باقي أنواع الكيك، ويوجد للكيك أنواع مختلفة مثل كيكة القهوة، وكيكة البرتقال وهى كيكة معروفة بحلاوة طعمها، ولكن تظل الكيكة الإسفنجية الهشة هي الأولى في قائمة الحلويات الشرقية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة، بدون تكلفة وسر نجاحها في المنزل، لنحصل على كيكة بقوام جميل وطعم مختلف. مكونات الكيكة الإسفنجية الهشة مكونات الكيكة الإسفنجية الهشة يوجد بعض المكونات البسيطة لعمل الكيكة بالمنزل وهى كما يلي:- كوب ونصف من دقيق الحلويات. كوب من اللبن السائل. 5 بيضات في درجة حرارة الغرفة. كوب من السكر. نصف كوب من الزيت. 2 كيس من الفانيليا. كيس من البيكنج بودر. ملعقة من الخل. ملعقة من الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية الهشة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضع جميع المكونات ماعد الدقيق والبيكنج بودر، ونخلطهم جيداً حتى نحصل على خليط كريمي هش.

نحضر طبق متوسط الحجم ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض.

نقوم بإضافة الدقيق على الخليط السابق بالتدريج حتى نحصل على قوام ثقيل مش خفيف.

نحضر قالب الكيك وندهنه بقليل من السمنة ونرشه بقليل من الدقيق، ثم نسكب الخليط داخل القالب.

نشعل الفرن ونتركها تسخن جيداً قبل وضع الكيكة في الفرن، ثم ندخلها الفرن ونتركها حتى ترتفع وتتحمر وتنضج جيداً.

نخرج الكيكة من الفرن ونتركها تبرد، ثم نقطعها ونقدمها بالهناء والشفاء. أسرار نجاح الكيكة الإسفنجية بالمنزل سوف نتعرف على سر نجاح الكيكة بالمنزل وهى كما يلي:- يجب أن يكون كوب المعايير واحد عند وضع المقادير. تسخين الفرن جيداً قبل وضع الكيكة حتى لا تهبط. خروج البيض من الثلاجة مباشرة لعمل الكيك يعمل على هبوط الكيكة يجب أن يكون البيض في درجة حرارة الغرفة. وضع ملعقة من الخل يعطي للكيك قوام هش وخفيف. وضع ملعقة من عصير الليمون يعمل على إزالة الظفارة من الكيكة. كثرة السكر يعمل على هبوط الكيكة. فتح باب الفرن قبل المعاد المحدد يساعد على دخول الهواء فيعمل على إفساد الكيكة. يجب أن يكون التقليب في اتجاه واحد حتى لا يدخل الهواء. فوائد وضع أكياس الشاي داخل السيارة لن تصدق النتيجة الوسوم

تعتبر الكيكة الإسفنجية ، من أجمل وأطعم أنواع الكيك، التي تقدم على وجبة الإفطار، وفي وقت العصر، بجانب كوب من الشاي، يتميز الكيك بقوامه الهش ونكهاته المختلفة، التي تميزه عن باقي أنواع الكيك، ويوجد للكيك أنواع مختلفة مثل كيكة القهوة، وكيكة البرتقال وهى كيكة معروفة بحلاوة طعمها، ولكن تظل الكيكة الإسفنجية الهشة هي الأولى في قائمة الحلويات الشرقية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة، بدون تكلفة وسر نجاحها في المنزل، لنحصل على كيكة بقوام جميل وطعم مختلف. مكونات الكيكة الإسفنجية الهشة مكونات الكيكة الإسفنجية الهشة يوجد بعض المكونات البسيطة لعمل الكيكة بالمنزل وهى كما يلي:- كوب ونصف من دقيق الحلويات. كوب من اللبن السائل. 5 بيضات في درجة حرارة الغرفة. كوب من السكر. نصف كوب من الزيت. 2 كيس من الفانيليا. كيس من البيكنج بودر. ملعقة من الخل. ملعقة من الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية الهشة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضع جميع المكونات ماعد الدقيق والبيكنج بودر، ونخلطهم جيداً حتى نحصل على خليط كريمي هش.

نحضر طبق متوسط الحجم ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض.

نقوم بإضافة الدقيق على الخليط السابق بالتدريج حتى نحصل على قوام ثقيل مش خفيف.

نحضر قالب الكيك وندهنه بقليل من السمنة ونرشه بقليل من الدقيق، ثم نسكب الخليط داخل القالب.

نشعل الفرن ونتركها تسخن جيداً قبل وضع الكيكة في الفرن، ثم ندخلها الفرن ونتركها حتى ترتفع وتتحمر وتنضج جيداً.

نخرج الكيكة من الفرن ونتركها تبرد، ثم نقطعها ونقدمها بالهناء والشفاء. أسرار نجاح الكيكة الإسفنجية بالمنزل سوف نتعرف على سر نجاح الكيكة بالمنزل وهى كما يلي:- يجب أن يكون كوب المعايير واحد عند وضع المقادير. تسخين الفرن جيداً قبل وضع الكيكة حتى لا تهبط. خروج البيض من الثلاجة مباشرة لعمل الكيك يعمل على هبوط الكيكة يجب أن يكون البيض في درجة حرارة الغرفة. وضع ملعقة من الخل يعطي للكيك قوام هش وخفيف. وضع ملعقة من عصير الليمون يعمل على إزالة الظفارة من الكيكة. كثرة السكر يعمل على هبوط الكيكة. فتح باب الفرن قبل المعاد المحدد يساعد على دخول الهواء فيعمل على إفساد الكيكة. يجب أن يكون التقليب في اتجاه واحد حتى لا يدخل الهواء. فوائد وضع أكياس الشاي داخل السيارة لن تصدق النتيجة

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