اعراض ضعف النظر المفاجئ وما دوت الخليج عوامل الخطر، نستعرضها سوياً اليوم مع الدكتور عمار صفر، المدير الطبي واستشاري طب العيون، أخصائي جراحة الشبكية والجسم الزجاجي في مستشفى مورفيلدز دبي للعيون الذي شرح لنا اعراض ضعف النظر المفاجئ الذي يمكن ان يواجهه البعض، وعوامل الخطر التي تزيد من هذه المشكلة الصحية.

وبحسب د. صفر، فإن اسباباً او عوامل خطر عدة تؤدي لحدوث انخفاض مفاجئ في النظر والذي يعتبر عادة من الحالات الحرجة التي تحتاج اهتماماً طبيباً سريعاً وعالي المستوى.

ما دوت الخليج عوامل الخطر لضعف النظر المفاجئ

أحد هذه الأسباب واهمها، هو حدوث انفصال في شبكية العين الذي يؤدي إلى فقدان حاد ومفاجئ في النظر بدون اي الم مرافق.

وتعد هذه الحالة من الحالات ‏الإسعافية التي تتطلب علاجاً من قبل أخصائي جراحة شبكية على وجه السرعة لإعادة الشبكية إلى مكانها التشريحي الطبيعي، ما ينتج عنه تحسن في النظر. ويتم ذلك من خلال إجراء عملية جراحية دقيقة من قبل جراحة الشبكية المختص في هذه الحالات وبنسبة نجاح عالية جدا تصل إلى 90%.

‏وحالة قصر النظر الشديد إحدى عوامل الخطر التي قد تؤدي الى حدوث انفصال في الشبكية العين، كما ان الإصابات الرضية المباشرة او غير المباشرة للعين، من إحدى عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى انفصال الشبكية.

ويضيف د. صفر إن إجراء أي عمل جراحي للعين، قد يؤدي إلى ازدياد نسبة حدوث انفصال في الشبكية العين خاصة في حال حدوث اختلافات في هذه العملية. وهناك ايضاً استعداد عائلي ووراثي لحدوث انفصال في شبكية العين بسبب وجود ضعف خلقي في الشبكية.

ومن عوامل الخطر الاخرى لحدوث ضعف مفاجئ في النظر، هو حدوث نزيف للدم من الجسم الزجاجي للعين وهو سائل هلامي موجود أمام الشبكية والذي يجب أن يكون صافياً بشكل كامل.

ويقول د. صفر ان حدوث نزيف داخل الجسم الزجاجي قد يكون من اسباب وجود اعتلال الشبكية السكري عند المرضى المصابين بداء السكري لفترة طويلة وبدون ضغط جيد لنسبة السكر في الدم.

انسداد الاوعية الدموية يؤدي لضعف النظر المفاجئ

بحسب د. صفر، يعد انسداد الأوعية الدموية الشبكية إحدى الحالات التي تؤدي إلى فقدان النظر أو ضعف النظر المفاجئ، وينتج عن ذلك عادة ‏نقص جزئي في الساحة البصرية.

ويعتبر ارتفاع ضغط الدم و الحالات التي تؤدي إلى ازدياد في كثافة و لزوجة الدم، من أهم عوامل الخطر لحدوث مثل هذه الانسدادت الوعائية.

وفي النهاية، فإن حالات التهاب العصب البصري دوت الخليج أيضاً من أهم العوامل التي قد تؤدي إلى نقص مفاجئ في البصر، ويعتبر تشخيص وعلاج هذه الحالة أيضا نوعا ما اسعافياً لإنقاذ العصب البصري وإعادة البصر بقدر الامكان.

‏وأحد أهم اسباب حدوث التهاب في العصب البصري هو مرض التصلب اللويحي، إضافة إلى احتمال حدوث التهابات جرثومة أو فيروسية للعصب البصري.