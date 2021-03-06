ما مدى فعالية الكمامات في مواجهة فيروس كورونا الجديد، حول ذلك صدرت مجموعة من الدراسات والأبحاث منذ بداية انتشار فيروس كورونا في العالم وحتى اللحظة، وأفادت معظم البحوث أن الكمامة أحد طرق الوقاية من فيروس كورونا إلى أنها ليست كافية وحدها، بل يجب أن يلتزم الشخص بالتباعد الاجتماعي، كما أن هنالك شروط لارتدائها، وعن كل ذلك نتعرف في التالي.

ما مدى فعالية الكمامات في مواجهة فيروس كورونا الجديد:

أكد تقرير صادر من الجمعية الملكية البريطانية عمل عليه مجموعة من الأطباء والمختصين أن الكمامات بأنواعها مفيدة للناس عموماً في مكافحة تفشي وباء كورونا.

وجاء في التقرير على لسان القائمين عليه أن استخدام الكمامات يمكن أن يقلل من تفشي المرض عن طريق المصابين بالمرض بدون أعراض أو ممن لديهم الأعراض، إذا ما استخدمت على نطاق واسع في المواقف التي يكون فيها التباعد الجسدي غير ممكن أو غير متوقع، وأنه إذا استخدمت الكمامات بشكل صحيح على هذا الأساس، فيمكن أن تساهم في تقليل انتقال الفيروس.

نصائح مهمة عند ارتداء الكمامة للوقاية من كورونا:

يجب غسل اليدين أو تعقيمهما قبل ارتداء الكمامة وبعدها، ويجب عدم لمسها أثناء ارتدائها.

يجب اختيار نوعيات جيدة من الكمامة.

ارتداء الكمامة بالشكل الصحيح وهو أن تغطي الكمامة الفم والأنف والذقن.

تثبيت الكمامة بشكل صحيح يسمح بالتنفس السليم.

تبديل الكمامة بعد أربع ساعات من ارتدائها أو في حال إتساخها وتبللها.

نزع الكمامة يجب أن يكون من خلال فك الأربطة من خلف الرأس والتخلص منها دون لمسها من الأمام، وتعقيم اليدين بعد ذلك.

وأخيراً و الأهم يجب الالتزام بكل الاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ومنها التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المغلقة المزدحمة وعدم مصافحة الآخرين.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.