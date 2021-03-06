ماهي اعراض التهاب القولون التقرحي

التهاب القولون التقرحي هو أحد الأمراض الالتهابية في الجهاز الهضمي، ويصيب أعمق بطانة في الأمعاء الغليظة (القولون) والمستقيم، و بالرغم من كونه مرض نادر إلى أن له مجموعة من الأعراض التي تصيب الجسم ككل، وتؤثر على الجهاز الهضمي والإخراجي تحديداً، وفي التالي نتعرف على أعراضه وأسبابه.

اعراض التهاب القولون التقرحي:

ذكر موقع "مايو كلينك" أن اعراض التهاب القولون التقرحي تختلف من مريض إلى آخر من حيث الشدة تبعاً لعوامل عدة أبرزها مكان الالتهاب ومدة الإصابة به، والأعراض في الغالب دوت الخليج:

الشعور الدائم بالتعب و الإرهاق.

ارتفاع حرارة الجسم.

الإصابة بشكل متكرر بالإسهال المصحوب بدم أو صديد.

آلام البطن وتشنجاتها

ألم ونزف في المستقيم

الشعور المتكرر بالحاجة إلى التبرز وعدم القدرة على ذلك.

اضطرابات في عملية الهضم.

مضاعفات التهاب القولون التقرحي:

الإصابة بثقب في القولون.

جفاف الجسم الحاد.

تضخم القولون.

الإصابة بمرض الكبد.

الإصابة بهشاشة العظام.

التعرض لالتهابات في الجلد، والمفاصل والعينين.

زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية في الأوردة والشرايين.

أسباب التهاب القولون التقرحي:

ليس هنالك سبب مباشر ومعروف طبيا لالتهاب القولون التقرحي ، إلا أن هنالك بعض الأمور التي يحتمل أنها تسببه وهي:

سوء النظام الغذائي.

الضغط النفسي.

وجود خلل وظيفي في الجهاز المناعي.

الوراثة تلعب دورًا في الإصابة بالتهاب القولون التقرحي.

الأشخاص سواء رجال أو نساء تحت سن الثلاثين أكثر عرضة من غيرهم لالتهاب القولون التقرحي.

العرق حيث أن الأشخاص من ذوي البشرة البيضاء هم الأكثر عرضة للإصابة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.