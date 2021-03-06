دراسة: ماعلاقة نمط النوم بالإصابة بالسمنة

النوم هو العملية الطبيعية التي يقوم بها جسم الإنسان بشكل يومي للحفاظ على صحة الجسم وحمايته من عدة أمور منها الأمراض والاضرابات الصحية والنفسية، ويحتاج الإنسان البالغ إلى ما متوسطه 8 ساعات من النوم الصحي، وما أكده الأطباء والمختصين هو أنه كما للنوم فوائد فإن قلة النوم أو اضطراباته لها أضرار، وتزامناً مع اليوم العالمي للمكافحة السمنة والذي يوافق 4 مارس من كل عام، نستعرض الدراسة التالية التي ربطت بين بين نمط النوم والسمنة.

النوم و السمنة:

توصل الباحثون إلى أن نمط النوم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتحكم بالوزن والصحة العامة، وفي دراسة جديدة نشرت في موقع "timesofindia" والتي تم تطبيقها على 120 ألف شخص، أن الأشخاص الذين تقل عدد ساعات نومهم في الغالب تميل أجسامهم للزيادة في الوزن على عكس الأشخاص الذين يحرصون على النوم جيدًا.

وتؤكد الدراسة إلى أن فقدان حتى 15 دقيقة من عدد ساعات النوم اليومية يمكن أن يؤدى إلى زيادة كبيرة في الوزن.

النوم والشعور بالشبع:

تأتي هذه الدراسة لتتوافق مع عدد من الدراسات الطبية السابقة والتي أكدت على أهمية النوم للسيطرة على الوزن والتحكم في الجوع والشبع، والتي أكدت أنه كلما كانت عدد ساعات النوم أقل كلما زاد الشعور بالجوع وفقد الشخص السيطرة على الشهية وانخفضت الهرمونات التي تسبب الشعور بالشبع، وهو ما يساهم في زيادة كميات الطعام المتناولة وزيادة الرغبة في تناول أطعمة سكرية وأطعمة غير صحية، والشعور بالنعاس وحده يسبب زيادة متوسط ​​السعرات الحرارية المتناولة بمقدار 300 سعرة حرارية يوميًا.

النوم الصحي:

الإنسان البالغ السليم يحتاج ما متوسطه 8 ساعات من النوم الصحي ويعني النوم في الليل لساعات متواصلة في غرفة مظلمة، ومكان مريح وهادئ وذو تهوية جيدة.

وأي خلل في منظومة النوم يؤثر بشكل سلبي على صحة الجسم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.