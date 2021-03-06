بمناسبة يوم المرأة العالمي .. نصائح للمرأة للعناية بصحة اسنانها

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جدة-ولاء حداد السبت,06 آذار (مارس) 2021 - 23:55
صحة الفم والأسنان تعني السلامة من الآلام التي تصيب الفم والوجه، ومن الأمراض التي تصيب دواعم الأسنان (اللثة)، من تسوس الأسنان وفقدانها، وغير ذلك من الأمراض والاضطرابات التي تصيب الفم واللثة.
ومنها أيضًا مرض السرطان الذي يصيب الفم والحلق، وتقرحات الفم والعيوب الخلقية، مثل فلح الشفة العليا وفلح الحنك.
وبحسب ما جاء على موقع وزارة الصحة السعودية، يعد تسوس الاسنان والامراض التي تصيب اللثة من اكثر امراض الفم شيوعاً، فيما يسجل حوالي 100% من البالغين حول العالم الاصابة بتسوس الاسنان.
وجود البكتيريا في الفم معظم الاوقات لا يكون مؤذياً، وتعمل دفاعات الجسم الطبيعية والعناية الصحية الجيدة بالفم والاسنان، مثل تنظيف الاسنان بالفرشاة والخيط يومياً، هاة وضع هذه البكتيريا تحت السيطرة.
ومع ذلك يمكن لهذها البكتيريا ان تخرج عن نطاق السيطرة وتسبب العدوى التي تسبب بدورها امراض اللثة وتسوس الاسنان وغيرها من امراض الفم الاكثر شيوعاً.
وبما ان الابتسامة الجميلة دوت الخليج مفتاح الطريق لكل فرد، فإن جمال المرأة الخارجي لا يكتمل بدون جمال ابتسامتها المترافق مع اسنان سليمة ولثة لا تعاني من أية مشاكل.
بمناسبة يوم المرأة العالمي، يقدم لنا الدكتور ثامر ذيب، استشاري تجميل وزراعة الاسنان من "سمايل استوديو" بدبي، 10 نصائح بسيطة للمرأة للعناية بصحة اسنانها والتمتع بابتسامة تأسر القلوب.
نصائح للمرأة للعناية بصحة اسنانها
يقول د. ذيب ان الحفاظ على جمال الابتسامة وصحة الفم والأسنان من أساسيات الحياة اليومية وبوابة الجسد الصحي ومفتاح القلوب.
وإلى كل نساء العالم، اليكن بعض النصائح الأساسية للحفاظ على صحة الاسنان والفم التي تجذب الأنظار:
- تذكري دائماً أهمية اتباع نظام غذائي سليم ومتوازن.
- اشربي عزيزتي الماء بكثرة، لأن ذلك يساهم بدرجة كبيرة في ترطيب وزيادة كمية اللعاب في الفم، بالإضافه لأهمية الماء الجمالية للبشرة والجسم.
- تجنبي قدر الإمكان الأطعمة التي تلتصق بالأسنان، وقد تزيد من تصبغات الأسنان وتغيير لون الاسنان.
- احذري الإفراط في تناول المشروبات الغازية المحلاة لاحتوائها على كميات كبيرة من السكريات والأحماض التي تضر صحة الجسم بشكل عام، وتسبب تسوس الاسنان؛ أو المنبهات كالقهوة والشاي التى تحتوي أصباغاً تغير لون الاسنان الطبيعي.
- احرصي على تنظيف الأسنان بالفرشاة ومعجون الأسنان بعد تناول الطعام مباشرة خصوصاً قبل النوم، مع الإحتفاظ بفرشاة أسنان إضافية في مقر عملك لتنظيف أسنانك بعد كل وجبة.
- استخدمي خيط الأسنان مرة كل يوم، لأنه سيساعدك على الوصول إلى البكتيريا المتمركزة في الأماكن التي تعجز فرشاة الأسنان عن الوصول إليها.
- ابتعدي عن التدخين، لأن التبغ يلون الأسنان ويتسبب برائحة فم كريهة ويزيد احتمال الإصابة بسرطان اللثة والفم.
- أكثري من تناول الأجبان بعد الوجبات الرئيسية و الأغذية المليئة بالألياف والفيتامينات الرئيسية.
- ابتعدي عن معالجات الأسنان التجميلية دون الحاجة لها، فلا يوجد مثيل لجمال الأسنان الطبيعية.
- قومي بزيارة طبيب الأسنان مرتين على الأقل كل عام، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج.
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