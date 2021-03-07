موقع صيدلية.. أفضل منصة سعودية في مجال شراء الأدوية

كل شخص يحتاج إلى العناية والاهتمام بشكل صحي وسليم باستخدام منتجات صحية لضمان صحة أفضل وحياة خالية من الأمراض، وهذا ما يقدمه موقع صيدلية فهي تحتوي على عدة أقسام تشمل منتجات الصحة والعناية الخاصة والمنتجات العضوية.

الأقسام الرئيسية

العناية بالطفل: يقدم الموقع الكثير من المنتجات الخاصة بعناية وبشرة الطفل ففي قسم العناية بالطفل كافة المنتجات بالإضافة إلى وجود خصومات على المنتجات تصل إلى 20%، من ضمن تلك المنتجات كريمات الطفح الجلدي، وشاور جل خاص بالأطفال، وبادي لوشن للأطفال، ومنتجات الشامبو والبلسم، وكريم للعناية ببشرة الأطفال وغيرها من المنتجات المتوفرة.

كما أن يتوفر في هذا القسم المنتجات الخاصة بعناية أسنان الطفل والمناديل والكريمات والبودرة الخاصة بهم، بالإضافة إلى وجود مستلزمات الأطفال والرضاعة الطبيعية والرضاعات والعناية الخاصة بصحة الطفل، كما يوفر الموقع بعض اكسسوارات الأطفال مثل الساعات.

الغذاء العضوي والصحي: يقدم قسم الغذاء العضوي والصحي من ضمن أهم الأقسام المتواجدة في الموقع فهو يوفر الكثير من المنتجات التي تساعد على تغذية صحية بمنتجات عضوية تضمن صحة سليمة خالية من الأمراض ولنظام صحي سليم.

يتم توفير منتجات عديدة في هذا القسم منها الأرز العضوي والبذور والبقول والأعشاب الطبيعية والشاي وأنواع من الأغذية العضوية والطبيعية، بالإضافة إلى توفير به كافة أنواع العسل الطبيعي والتوابل والأعشاب الطبيعية والفواكه المجففة وغيرها من الأطعمة الصحية العضوية.

طرق الدفع

يوفر الموقع الكثير من الطرق للدفع لتسهيل عملية الشراء على العملاء، فكل عميل يمكنه اختيار وسيلة الدفع المناسبة له.

الدفع عند الاستلام

هذه الوسيلة متوفرة فقط في السعودية، فيمكن للعميل الدفع بعد استلامه الطلبات الخاصة به، ولكن يوجد بعض الرسوم الإضافة لهذه الوسيلة، وهي تحتوي على ثماني عشرة ريال سعودي للعملية.

البطاقات الائتمانية

يتوفر وسيلة الفيزا وماستر كارد في دفع المستحق وتسديد قيمة الطلب وذلك يتم بكل سهولة وأمان.

الخصم من النقاط

يتوفر أيضًا وسيلة الدفع من النقاط وهي الحصول على بعض النقاط الإضافية في رصيدك عند الانتهاء من كل عملية، ومن تلك النقاط يمكنك التسوق بها فيما بعض لشراء أي منتج.

تقسيط الفاتورة

هذه الوسيلة لا تتوفر إلى في المملكة العربية السعودية، فيمكن تقسيط الفاتورة سواء عن طريق بطاقة الائتمان أو الفيزا أو ماستر كارد، ويتم كل ذلك من خلال "بنك الرياض وبنك ساب والبنك الأهلي وبنك الجزيرة وبنك الانماء".

يتم التقسيط بنظام الأقساط المريحة والتي هي تشمل "3 شهور، 6 شهور، 9 شهور" وكل ذلك في حالة كانت الفاتورة تصل إلى الألف ريال سعودي.

الشحن والتوصيل

شركة الشحن تعمل خلال ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة التاسعة مساءًا، وذلك يكون من السبت إلى الخمس والجمعة أجازة.

يتم الشحن في المدن داخل المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وعمان ومملكة البحرين.

يستغرق التوصيل للطلبات الموافق عليها مدة تتراوح من يومين إلى خمس أيام كحد أقصى.

تكلفة الشحن والتوصيل تتم على أساس إذا كان الطلب قيمته أقل من 250 ريال فتكون قيمة الشحن 25 ريال سعودي لجميع مدن المملكة ما عدا مدينة الرياض فإن قيمة التوصيل لها 15 ريال سعودي.

أما في حالة كانت قيمة الطلب أكبر من 250 ريال فإن قيمة الشحن تكون مجاني لجميع مدن المملكة.

بالنسبة إلى تكلفة الشحن لدول الخليج فيتم على حسب كل دولة.

يمكنك عميلاً العزيز متابعة طلبك من خلال تسجيل الدخول للموقع والقيام باختيار متابعة الطلب لمعرفة إذا كان تم الموافقة عليه أم لا، وفي حالة احتياجك للمساعدة يمكن التواصل مع الفريق من خلال الطريقة المتاحة لك.