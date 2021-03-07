نظام غذائي صحي يجب اتباعه بعد عملية استئصال المرارة، لن يمكن تحديده بمعايير ثابتة وأطعمة محددة لجميع الفئات العمرية، فجميع الدراسات المعنية بصحة الفرد لم تتطرق إلى وضع نظام غذائي صحي يجب اتباعه بعد عملية استئصال المرارة.

لكنها أشارت إلى العديد من الأطعمة التي يمكن تناولها والأخرى التي يجب الأخذ بها في الإعتبار لتجنبها بعد إجراء عملية المرارة بصفة عامة.

من هذا المنطق، سنتناول أهم النصائح والإرشادات المفيدة لذلك، من خلال استشارية الأمراض الباطنية والجها الهضمي الدكتورة راوية خاطر من القاهرة، كي يتسنى للجميع إستشارة الطبيب المختص في وضع نظام غذائي صحي حسب طبيعة الجسم وحالته الصحية بعد عملية استئصال المرارة.

نظام غذائي صحي بعد عملية استئصال المرارة

أكدت الدكتورة راوية، أن عملية استئصال المرارة آمنة بالدرجة الكبيرة، حيث إن احتمالية حدوث المضاعفات قليلة جدا، فضلا عن ذلك سر الحفاظ على سلامة الصحة العامة بعد إجرائها يكمن في نوعية الأطعمة المتناولة.

ورغم أن المرارة في حد ذاتها مهمتها الرئيسية تتمثل في تخزين وإفراز العصارة الصفراوية لهضم الأطعمة الدهنية، كي لا تتدفق مباشرة من الكبد إلى الأمعاء الدقيقة، إلا أنه يمكن العيش بدونها، وتناول البدائل الصناعية للأحماض الصفراوية مدى الحياة، مثل " حبوب أحماض المرارة".

أما بالنسبة عن النظام الغذائي الصحي الذي يجب اتباعه بعد عملية استئصال المرارة، فلا يوجد نظام محدد لجميع الفئات العمرية، لكن يجب الأخذ في الاعتبار النقاط التالية

نصائح للمريض يجب اتباعها بعد عملية استئصال المرارة.

الأطعمة المناسبة بعد عملية استئصال المرارة.

الأطعمة التي يجب تجنبها بعد عملية استئصال المرارة.

نصائح للمريض يجب اتباعها بعد عملية استئصال المرارة

اختيار الأطعمة قليلة الدهون والتي لا تزيد الدهون بها عن ثلاثة جرامات في الوجبة الواحدة، وبالتالي لابد من فحص الملصقات قبل تناول الأطعمة بصفة عامة.

زيادة كمية الألياف القابلة للذوبان تدريجيا بعد عملية استئصال المرارة.

الحد من تناول " الكافيين، منتجات الألبان، الأطعمة شديدة الحلاوة" مباشرة بعد عملية استئصال المرارة.

تناول وجبات أصغر على فترات أقل، مع مراعاة ضم كميات أقل من البروتينات الخالية من الدهون إلى الوجبات الصحية المتناولة بعد إجراء عملية استئصال المرارة.

تناول الأدوية المحددة من الطبيب المختص بعد عملية استئصال المرارة بانتظام والإلتزام بها خلال الفترة المحددة لكل مريض على حدا.

عدم القلق من الإسهال الوارد حدوثه بعد عملية استئصال المرارة، إذ باتت العصارة الصفراوية أقل تركيز، ويتم سحبها بشكل أكثر إلى الأمعاء، ما يجعلها بمثابة الملين في الأمعاء، وبالتالي الإسهال أمر طبيعي قد يستمر لبضعة أسابيع إلى بضعة أشهر على حسب طبيعة الجسم وحالته الصحية.

الأطعمة المناسبة بعد عملية استئصال المرارة

الأطعمة الغنية بالفيتامينات "السبانخ، البروكلي، الطماطم، التوت، البرتقال، الليمون، الأفوكادو، كرنب بروكسيل، الملفوف، القرنبيط، البقوليات".

الحبوب الكاملة " الخبز الأسمر، الأرز، المكرونة، الشوفان".

المكسرات غير المحمصة " اللوز، الجوز، الكاجو".

البذور" القنب، الشيا، وبذور الخشخاش".

البطاطا الحلوة المشوية.

الأسماك " الرنجة، القد، الهلبوت، السلمون".

الأطعمة التي يجب تجنبها بعد عملية استئصال المرارة

اللحوم الدسمة مثل اللحم الضأن.

المقليات مثل البطاطس والرقائق.

التوابل وجميع أنواع الأطعمة الحارة.

منتجات الألبان الكاملة الدسم.

زيت جو الهند وزيت النخيل.

البيتزا.

الشوكولاتة.

مرق اللحم والدجاج، كذلك جميع أنواع جلد اللحوم.

جميع الأطعمة المصنعة.

وأخيرا، ينصح المريض بعد عملية استئصال المرارة، كتابة الأطعمة التي يتم تناولها يوميا، وتوثيق الأثر الناتج عنها، للتعرف على الأطعمة التي ينبغي تجنبها أو تلك التي لا تسبب الإزعاج حسب طبيعة الجسم وحالته الصحية، بعد عرض ما تم تدوينه على الطبيب المختص.

أما في حالة استمرار الشعور بآلام في البطن، الغثيان، ازدياد انتفاخ البطن، ضيق النفس، عدم القدرة على الغازات، احمرار المنطقة المحيطة بموضع العملية بعد استئصال المرارة، فيجب مراجعة الطبيب على الفور.