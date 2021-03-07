دراسة: بذور السمسم تقي من مرض الباركنسون

تعد بذور السمسم من انواع البذور المعروفة منذ آلاف السنين، وتستخدم في العديد من الوصفات والاطباق، أشهرها على الإطلاق هو الطحينة التي تعد من بذور السمسم والتي نستخدمها عادة في تحضير الحمص وغيرها من الاطباق الشرقية.

وتختلف هذه البذور في أحجامها وألوانها اعتماداً على نوعها، إذ تتم زراعته في المناطق الاستوائية من آسيا وإفريقيا، حيث يوجد السمسم الأبيض، والأصفر، والأسود، والرمادي، والبني، والأحمر.

تم استخدام بذور السمسم من قبل الحضارات القديمة في العلاج الطبي التقليدي، حيث استخدم الزيت المستخرج منه في تدليك الجسم، كما استخدمَ في علاج النزيف الناتج عن الزحار، والحروق، وآلام الأذن، والصداع.

وفي دراسة جديدة حول هذه البذور، تبين ان بذور السمسم تساعد في الوقاية من مرض الباركنسون. فما دوت الخليج تفاصيل هذه الدراسة التي أورد موقع "سكاي نيوز عربية" معلومات عنها.

بذور السمسم تقي من مرض الباركنسون

الدراسة التي اجراها باحثون يابانيون من جامعة اوساكا ونشرت نتائجها في مجلة "Heliyon" العلمية، خلصت الى ان تناول بذور السمسم يسهم بشكل كبير في خفض خطر الاصابة بمرض الباركنسون، وذلك من خلال منع تلف الخلايا العصبية التي تنتج مادة "الدوبامين" ذات التأثيرات المتعددة على الدماغ.

وركز الباحثون خلال الدراسة، على اختبار مادة ""السيسامينول" الموجودة في السمسم على مجموعة من الفئران لمدة 36 يومياً، لمعرفة مدى تأثيرها على مستويات "الدوبامين" وخلايا الدماغ العصبية.

وبنهاية فترة الدراسة، توصل الباحثون الى خلاصة مفادها ان "السيسامينول" يحمي من تلف الخلايا العصبية في الدماغ، ويمكن استخدامه في علاج مرض الباركنسون، وهو اضطراب عصبي يضعف الحركة ويسبب التصلب، فضلاً عن اختلال التوازن، وارتعاش اليدين وتداخل الكلام.

ووجد الباحثون ان الفئران المصابة بباركنسون، والتي تناولت "السيسامينول" بانتظام خلال الدراسة، شهدت تحسناً ملموساً في مستويات "الدوبامين" والتوازن والوظيفة الحركية.

السيسامينول يحارب الاجهاد التأكسدي

كما أكد الباحثون في دراستهم ان "السيسامينول" يحارب الإجهاد التأكسدي الذي يعمل على تدمير الخلايا. والاجهاد التأكسدي هو اختلال التوازن بين الجذور الحرة، أي الجزيئات التي تحتوي على الأوكسجين، ومضادات الأكسدة في جسم الإنسان.

فوائد السمسم الصحية

تجدر الاشارة الى ان للسمسم فوائد صحية عدا الوقاية من مرض باركنسون، دوت الخليج التالية: