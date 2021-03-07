بتهتمي بشعرك على قد ما تقدري وبرضه مابيطولش؟ ده لانه في غلطات بنعملها في شعرنا بشكل يومي ومابنبقاش عارفين انها غلط اصلا، وانها بتأثر على صحة ونمو وطول الشعر بشكل كبير، في المقال ده هنقولك حسب خبراء الشعر.. 3 أسباب ماتخليش الشعر يطول عشان تعرفيهم وتتجنبيهم.

حسب خبراء الشعر.. هنقولك 3 أسباب ماتخليش الشعر يطول

بترهقي شعرك من غير ما تحسي

لما تسرحي شعرك كتير، او تفضي تغيري من ستايلاته بشكل مبالغ فيه، مرة كيرلي ومرة مفرود وكل شوية تغيري من لونه او بتصبغيه كتير وبتعرضيه للحرارة ده بيرهق شعرك، وكتر اللعب فيه بيسبب تأثير سئ عليه، وده طبعا بيضعفه وبياخد من صحته وبييعتبر من أهم أسباب ماتخليش الشعر يطول.

2- ما بتقصيش أطراف الشعر بانتظام

سبب اساسي من انه شعرك مايطوش او انه يطل ببطئ والجزء الجديد يبقى مرهق ومقصف هو انك مابتقصيش اطراف شعرك بانتظام، مهم جدا تقصي اطراف شعرك، حوالي 1 لـ 2 سم مرة كل 4 شهور، عشان تحافظي على طوله، وتساعديه يطول من دون تقصف او تكسر.

3- ما بتهتميش بترطيب الشعر

شعرك زي النبات، محتاج يتغذى ويتنفس عشان مايدبلش ويقع، وعشان كده اهمال ترطيب الشعر بيعتبر سبب مباشر جداً لانه مايطولش ويتكسر، وكمان يبقى هايش ومقصف، عشان كده مهم تهتمي بترطيب الشعر بمرطبات خفيفة تناسب نوع شعرك، وطبعا بالمرطبات الطبيعية والكريمات الغنية بالأحماض الأمينية، والفيتامينات اللي بتقدر توصل لبصيلات الشعر، عشان تقويها وتوصل الغذاء للأطراف، اسألي دكتور الجلدية عن نوع المرطب المناسب لشعرك عشان ما يعملش نتايج عكسية او يتسبب في تكون الدهون والقشرة.

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