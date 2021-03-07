الزبيب هو العنب المجفف وينتج في مناطق كثيرة من العالم. وتعتمد أصناف الزبيب على نوع العنب المستخدم، وهو يصنع بأحجام وألوان ومتنوعة تشمل الأخضر والأسود والبني والأزرق والأرجواني والأصفر.

يحتوي الزبيب على العديد من العناصر الغذائية الاساسية مثل السكريات والبروتين والمعادن والالياف، ويعد استهلاكه في شكله الخام ضروري للحصول على الفوائد الصحية العديدة.

الا ان تناول الزبيب المنقوع في الماء لليلة كاملة، يمنح الجسم فوائد صحية أكثر نتعرف عليها سوياً وفق معلومات أوردها موقع "24.ae" نقلاً عن صحيفة "تايمز أوف إنديا أونلاين".

ما دوت الخليج فوائد تناول الزبيب المنقوع

يحلو للبعض تناول الزبيب كما هو، فيما يفضل البعض الآخر إدخاله في وصفات الطعام والحلويات.

ومن فوائد تناول الزبيب المنقوع الصحية