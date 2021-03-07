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جمانة الصباغ الأحد,07 آذار (مارس) 2021 - 21:00
الزبيب هو العنب المجفف وينتج في مناطق كثيرة من العالم. وتعتمد أصناف الزبيب على نوع العنب المستخدم، وهو يصنع بأحجام وألوان ومتنوعة تشمل الأخضر والأسود والبني والأزرق والأرجواني والأصفر.
يحتوي الزبيب على العديد من العناصر الغذائية الاساسية مثل السكريات والبروتين والمعادن والالياف، ويعد استهلاكه في شكله الخام ضروري للحصول على الفوائد الصحية العديدة.
الا ان تناول الزبيب المنقوع في الماء لليلة كاملة، يمنح الجسم فوائد صحية أكثر نتعرف عليها سوياً وفق معلومات أوردها موقع "24.ae" نقلاً عن صحيفة "تايمز أوف إنديا أونلاين".
ما دوت الخليج فوائد تناول الزبيب المنقوع
يحلو للبعض تناول الزبيب كما هو، فيما يفضل البعض الآخر إدخاله في وصفات الطعام والحلويات.
ومن فوائد تناول الزبيب المنقوع الصحية
- تعزيز المناعة في الجسم: الزبيب غني بفيتامينات سي وب، وهي فيتامينات ضرورية لتقوية المناعة ضد كافة الامراض التي تسببها العدوى. كما ان الخصائص المضادة للالتهاب وخصائص الزبيب المضادة للبكتيريا تحمي من الحمى والالتهابات وأنواع كثيرة من الأمراض.
- المساعدة على انقاص الوزن: يمتاز الزبيب بمحتواه من السكريات الطبيعية التي تحد من الرغبة الشديدة لتناول الطعام دون زيادة في عدد السعرات الحرارية وتعزيز الشعور بالشبع. ما يساعد عل تحقيق حلم الرشاقة الدائمة وانقاص الوزن.
- علاج فقر الدم: بفضل محتوى الزبيب من الحديد و فيتامينات ب وغيرها من العناصر الغذائية، فإن تناول الزبيب المنقوع يساعد على انتاج خلايا الدم الحمراء وعلاج فقر الدم.
- المساعدة على الهضم: الزبيب غني بمادة الالياف التي تعد ملين طبيعي للأمعاء، ما يساعد على الهضم ومحاربة الامساك وتنظيم حركة الامعاء.
- إدارة ضغط الدم: يحتوي الزبيب على مادة البوتاسيوم الضرورية لموازنة الملح في الجسم، وبالتالي فإن تناوله بعد نقعه ليلاً يسهم في تنظيم وإدارة ضغط الدم. كما ان الزبيب غني بالالياف الغذائية المضادة للاكسدة والتي يمكن ان تغير الكيمياء الحيوية للاوعية الدموية ومنع تيبسها، ما يقلل من ارتفاع ضغط الدم.
- تعزيز صحة العظام: كثيراً ما نسمع من أقاويل تنسب للزبيب في تعزيز صحة العظام، وهي صحيحة الى حد كبير، نظراً لاحتواء الزبيب على كميات كبيرة من البورون وهو مكون حيوي لتكوين العظام. كما ان الزبيب غني بالكالسيوم الذي يعد الركيزة الاساسية في بناء العظام والحفاظ عليها من الكسور والهشاشة، لذا فإن تناول الزبيب المنقوع يحافظ على صحة العظام وقوتها.
- التخلص من رائحة الفم الكريهة: ان كنت من الاشخاص الذين يعانون من رائحة الفم الكريهة وترغبين بالتخلص منها بطرق طبيعية، ما عليك سوى تناول الزبيب المنقوع كونه يحوي العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا، والتي تساعد في الحفاظ على نظافة الفم والتخلص من الرائحة المزعجة.
- تعزيز الطاقة في الجسم: كما أسلفنا، فإن الزبيب غني بالسكريات الطبيعية مثل الفركتوز والجلوكوز وهي سكريات تساعد في تأمين وتعزيز الطاقة في الجسم بكمية طائلة.
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