يعتبر سرطان القولون والمستقيم مرضًا شائعًا، لكنه من الأمراض التي يمكن الوقاية منها. ويعد تنظير القولون أفضل وسيلة لتقليل خطر الإصابة بهذا السرطان، بحسب الدكتورة كارول بيرك، استشارية أمراض الجهاز الهضمي والخبيرة في سرطان القولون في مستشفى كليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة الامريكية.

وتؤكد د. بيرك إن الجميع معرض للإصابة ببوليبات القولون والمستقيم والتي قد تؤدي لاحقًا إلى حدوث سرطان القولون.

تستعرض لنا د. بيرك 7 أسباب رئيسية لإجراء تنظير القولون للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم.

7 أسباب تدعوك لإجراء تنظير القولون

تحديد موعد تنظير القولون في وقت قريب ضروري للأسباب التالية كما ننقلها عن د. بيرك:

سرطان القولون يمكن أن يصيب أي شخص:

يعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا، وثاني سبب للوفاة بين أنواع السرطان. وفي حين تتجاوز أعمار المصابين 50 عامًا في معظم الحالات، شهد العقد الماضي ارتفاعًا في معدل الإصابة بسرطان القولون لدى البالغين الأصغر سنًا. ويمكن أن يصيب هذا المرض أي شخص، حتى الأصحاء الذين ليس لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون.

تنظير القولون يقي من سرطان القولون:

بعكس العديد من أنواع السرطان الأخرى، يمكن الوقاية من سرطان القولون، فهو بشكل عام يتطور من كتل صغيرة تدعى بوليبات (سلائل) القولون والتي تنمو من بطانة القولون أو المستقيم، تصبح سرطانية مع مرور الوقت. ويفيد تنظير القولون في اكتشاف هذه البوليبات واستئصالها مبكرًا، ما يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

قلة الاعراض من بوليبات القولون او الاصابة المبكرة بالسرطان:

قد لا تسبب بوليبات القولون وسرطان القولون في مراحله المبكرة أية أعراض. لذا، ينصح الأطباء بإجراء تنظير القولون عند المعرضين لخطر الإصابة وعدم الانتظار لحين ظهور الأعراض، حيث إن تنظير القولون يسمح بالكشف المبكر، كما يمكن خلاله القيام باستئصال بوليبات القولون قبل أن تتطور إلى سرطان.

إجراء التنظير ليس مؤلماً:

ينزعج بعض الناس من شرب الملينات اللازمة لتنظيف أمعائهم وتحضيرها للفحص، لكن هذه العملية تحسنت كثيرًا في الوقت الحالي، إذ أصبحت كمية الملينات الضرورية للفحص أقل بكثير عما سبق، كما تحسن طعمها كذلك.

ويجرى تنظير القولون عادة أثناء ما يسمى "نوم الشفق" أو التخدير الواعي، وبسببه لا يشعر 99% من الأشخاص بالانزعاج أثناء الفحص، بل يجده معظم الناس أفضل بكثير مما تخيلوه.

دقة تنظير القولون:

يطلق الأطباء اسم "المعيار الذهبي" على تنظير القولون لسبب وجيه، إذ يمكنهم من خلاله الكشف عن أكثر من 95% من سرطانات القولون والمستقيم وبوليبات القولون الكبيرة التي يحتمل أن تتحول إلى سرطان.

تنظير القولون آمن:

بالرغم من الشائعات التي تشير إلى عكس ذلك، فإن تنظير القولون آمن للغاية عند إجرائه من قبل مختصين ذوي خبرة. أما خطر حدوث نزيف وثقب في القولون فهو منخفض للغاية، ويصاب أقلّ من واحد في الألف من نزيف أو ثقب في الأمعاء، في حين يصاب واحد من كل 22 شخصًا بسرطان القولون في حياته.

فحص سرطان القولون أحد الضمانات الصحية:

توصي جمعية السرطان الأمريكية الأشخاص ببدء إجراء فحوصات سرطان القولون في سن 45، لا سيما في حال وجود تاريخ مرضي له في العائلة.

وانتهت الدكتورة بيرك إلى القول: "بالرغم من إمكانية الوقاية من سرطان القولون والمستقيم من خلال القيام بتنظير القولون، إلا أن ما يقارب من 40% من الأشخاص البالغين المؤهلين في الولايات المتحدة لم يخضعوا لهذا الفحص. لذلك نحث الجميع للقيام به لحماية أنفسهم وتقليل خطر إصابتهم بسرطان القولون."