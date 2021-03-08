في يوم المرأة العالمي.. نصائح لتعزيز صحة المرأة

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة والذي ويوافق الثامن من مارس كل عام، نقدم في موضوعنا التالي نصائح لتعزيز صحة المرأة من الأخصائية النسائية الدكتورة ريهام البلوي، والتي تؤكد أن صحة المرأة من صحة العائلة، والمرأة السليمة صحياً ونفسياً دوت الخليج المرأة التي تنشئ أسرة صحية لتكوين مجتمع صحي.

نصائح لتعزيز صحة المرأة

هنالك أمور رئيسية يجب على المرأة إتباعها لتحافظ على صحتها البدنية و النفسية وهي:

التغذية السليمة والتي تشمل الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة وتحديد كميات مناسبة من اللحوم والحبوب والمكسرات و الألبان.

شرب الماء بكمية كافية يومياً وتحديد كمية مشروبات الكافيين والبعد عن المشروبات الضارة كالمشروبات الكحولية والمشروبات الغازية والعصائر المصنعة.

تجنب الأطعمة الجاهزة السريعة والأطعمة المعلبة وغير الطازجة لاحتوائها على مواد حافظة ومحسنات طعم وملونات صناعية وعدد من المركبات الكيميائية، والتي ثبت ضررها على القلب والدماغ خاصة وأجهزة الجسم عامة وكذلك الجلد البشرة وحتى على الصحة الإنجابية.

ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية يومياً وتجنب قلة الحركة والكسل لما لها من أضرار عدة على الصحة البنية والعقلية والنفسية.

النوم الصحي وهو النوم لمدة ثمانية ساعات في الليل في غرفة مريحة ذات إضاءة خافتة.

العناية بنظافة الجسم ككل، وتشمل الاستحمام ونظافة الفم والأسنان، والعناية بالبشرة و الجلد.

تجنب الأمور التي تسبب الضغوط النفسية ومحاولة السيطرة عليها من خلال ممارسة اليوغا و التأمل والاسترخاء.

ممارسة الأنشطة الاجتماعية والهوايات والتي من شأنها تحسين الحالة النفسية مما ينعكس بالإيجاب على الصحة البدنية.

أما النصيحة الأهم لكل إمرأة دوت الخليج عدم إهمال أي أعراض مرضية ومراجعة الطبيب المختص، وعمل فحوصات دورية وتحاليل كاملة كل ستة شهور أو سنة كحد أقصى.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.