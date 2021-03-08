ما دوت الخليج الاسعافات الاولية في حالة هبوط ضغط الدم، ويعد هبوط او انخفاض ضغط الدم من المشاكل الصحية التي يمكن ان يكون لها تداعيات صحية خطيرة مثل الغيبوبة والوفاة في حال لم يتم تدارك هذه المشكلة وعلاجها بسرعة وفاعلية.

ويتحتم على الاشخاص الذين يعانون من هبوط ضغط الدم، التحضر لأي نوبة هبوط مفاجئة وإعلام المحيطين بهم بحالتهم الصحية لمعرفة الاسعافات الاولية الواجب القيام بها في حالة هبوط ضغط الدم، والتي نستعرضها سوياً في موضوعنا اليوم.

ما دوت الخليج الاسعافات الاولية في حالة هبوط ضغط الدم

ينصح خبراء الصحة في حالة هبوط ضغط الدم، بضرورة القيام بوجوب وضع المريض في وضعية الجلوس ورفع الرجلين في مستوى مرتفع عن القلب، ما يساعد على تنظيم ضغط الدم.

كما يجب القيام بالاسعافات الاولية التالية في حالة هبوط ضغط الدم كما أوردها موقع "ويب طب":

زيادة كمية الملح في الطعام بحدود المعقول، مع الحرص على ألا يتجاوز المدخول اليومي من الصوديوم 2000 ملغم.

تجنب الكحول والاكثار من شرب السوائل الاخرى.

إعادة النظر في الأدوية التي يتناولها الشخص دون وصفة طبية، واستشارة الطبيب للبحث في احتمالية تسبب إحداها بهبوط الضغط لديه.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز وتقوية ضخ الدم في الجسم، مع تجنب تمارين رفع الأثقال.

تجنب القيام بتغيير سريع ومفاجئ في وضعية الجسم، مثل الوقوف فجأة بعد الجلوس أو الاستلقاء، كي لا يصاب بحالة انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

تحريك القدمين واليدين حركات بسيطة أو الجلوس لدقائق معدودة تسبق وقوفه إذا كان في وضعية الاستلقاء.

تجنب التعرض ولفترات طويلة للمياه الساخنة عند الاستحمام أو الجلوس في برك ساخنة، ويفضل الاحتفاظ بكرسي في الحمام على سبيل الاحتياط.

يفضل تناول وجبات صغيرة وعديدة عوضاً عن وجبات كبيرة وقليلة لتجنب الإصابة بالدوار بعد تناول الطعام.

أخذ قسط من الراحة بعد الانتهاء من تناول الوجبة، مع تجنب تناول الأدوية الخافضة للضغط قبل الوجبة مباشرة، والتقليل من استهلاك الكربوهيدرات.

لكن في حال لم يستجب المريض المصاب بهبوط ضغط الدم، ينبغي نقله الى المستشفى بسرعة لمعرفة اسباب هذا الهبوط وعلاجه، خصوصاً إذا ما ظهرت عليه الاعراض التالية:

تكرار اعراض هبوط الضغط من التعب والتعرق وتسارع ضربات القلب.

ترافق هبوط ضغط الدم مع اعراض أخرى خطيرة مثل النزيف والصداع وآلام الصدر.

في حال معاناة الشخص المصاب بهبوط ضغط الدم، من مشاكل في الكلى او التعرض لأزمة قلبية.

في حال كان المريض مصاباً بمرض السكري او المرأة الحامل.

اسباب واعراض هبوط ضغط الدم

يشير موقع "ويب طب" الى ان هبوط ضغط الدم ينجم عن عوامل عدة منها:

الحمل.

امراض القلب والسكري.

مشاكل الغدد الصماء ومنها مشاكل الغدة الدرقية.

الجفاف.

خسارة الدم خصوصاً بعد التعرض لاصابة او التبرع بالدم.

العدوى الشديدة وتسمم الدم.

الحساسية المفرطة (Anaphylaxis): تسبب هذه الحالة مشاكل في التنفس والحلق وهبوط في ضغط الدم.

نقص العناصر الغذائية الضرورية في النظام الغذائي مثل الفيتامينات والمعادن.

تناول بعض الادوية ومنها ادوية ادرار البول وأدوية السكري والباركنسون.

وهبوط ضغط الدم يمكن أن يؤدي للاعراض التالية: