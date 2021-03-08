دراسة: التأمل وتأثيره على صحة القلب

هنالك ممارسات عدة يجب أن يقوم بها الإنسان للحفاظ على صحته النفسية والتي دوت الخليج جزء من الصحة الجسدية، ومن ذلك التغذية والرياضة، إلى أن تعرض الإنسان للضغوط الحياتية يتطلب عليه عمل ما هو أكثر من ذلك، مثل الأنشطة الذهنية ومنها التأمل، حيث أكدت الدراسة التالية أن التأمل له فوائد عدة ومنها صحة القلب، بالإضافة إلى التالي:

التأمل وصحة القلب:

أكد طبيب القلب الدكتور تشياكريت كريتاناونج، بعد الإطلاع على نتائج دراسة أشرف عليها ونشرت في المجلة الأمريكية لأمراض القلب، أن ممارسة اليوجا والتأمل يسهم في خفض معدلات الكوليسترول وضغط الدم وسكر الدم، مما يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة وخفض معدلات الوفاة، وأن أولئك الذين شاركوا في الدراسة وبعد متابعة حالتهم الصحية ومراقبتها لفترة كافية وهو من ممارسي التأمل تم فحصهم وعمل التحاليل الطبية لينضح أن لديهم مستويات منخفضة من الكوليسترول وضغط الدم ومستويات السكر في الدم، نظراً لأن التأمل يمكن أن يمنح الإنسان إحساسًا بالهدوء والسلام وتقليل التوتر والقلق، مما يؤدي إلى تحسين الحس العاطفي الذي يؤثر على صحة القلب و الجسم ككل.

فوائد التأمل:

أشار الباحثون في الدراسة إلى أن ممارسة التأمل لمدة 12 دقيقة يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، ساهمت في تحسن وظيفة الذاكرة الإدراكية، وأظهرت تحسنًا في النوم والمزاج والصحة النفسية.

تفاصيل الدراسة:

اعتمدت الدراسة على أكثر من 61 ألف مشارك في الاستطلاع تم جمعها من المسح الوطني السنوي للمقابلة الصحية، حيث تبين أن ما يقرب من 10 % من المشاركين الذين مارسوا التأمل، لديهم العديد من الفوائد الصحية مقارنة بمن لم يمارسوا التأمل.

وتوصلت النتائج أن الأشخاص الذين يمارسون التأمل لديهم معدلات منخفضة من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، فضلا أنهم كان لديهم حالات أقل من السكتة الدماغية ومرض الشريان التاجي مقارنة بمن لم يمارسوا التأمل.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.