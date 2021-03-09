علميا ازاي الكذبات البيضا الصغيرة ممكن تأذي اطفالنا

الكذب على اطفالك وهما صغيرين مش بس هيخلق مشاكل في المستقبل ، ولكن كمان هيأثر عليهم في الوقت الحاضر ، لو عرفوا انك بتكذبي عليهم ، على سبيل المثال ، تقولي له اننا رايحين للجنينة او نتفسح ويلاقي نفسه عند الدكتور ، هنا هتتطور عندهم مشكلات تتعلق بالثقة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك تأثير الكذب على الاطفال وقد ايه ان هو تصرف غلط حتى لو كانت كذبات صغيرة او بيضا زي ما احنا بنسميها.

تأثير الكذب على الاطفال:

الكذب ممكن يسبب القلق عند اطفالك:

الدراسات اظهرت ان القلق والكذب مرتبطين ببعض ، الاب والام ممكن يكدبوا على الاطفال لاسباب كتير ، زي مثلا انهم بيكونوا عايزين الطفل يسمع كلامهم, او يكدبوا بخصوص مكان معين هيروحوا فيه, واكيد ده حصل لكتير مننا واحنا صغيرين انك روحتي لدكتور الاسنان بدل الفسحة زي ما وعدوكي.

انتي كشخصية ناضجة وكبيرة هتبقي فاهمة ايه سبب الكدب ، لكن الطفل الفكرة هتترسخ في مخه وهتفضل مسيطرة عليه في المرة الجايه اللي الام والاب هيقولوا فيها انهم هياخدوه للجنينة.

ممكن تأثر على علاقتك مع طفلك:

غالبا ارتباط الطفل بالوالدين بيضعف من الكذبات المتكررة ، العلاقة مش هتكون كويسة بعد كذبة بيضا “بريئة” ، واحنا صغيرين عادة بنميل اننا نصدق اي حاجة بتتقال لنا من الاكبر مننا من غير تفكير.

حتى لو كانت حاجة سخيفة زي مثلا “لو بتتفرج على التليفزيون كتير عيونك هتبقى مربعة” واحنا صغيرين ممكن نصدق ده ، ولكن مجرد ما بنكتشف ان ده مش صح ، هنحس بخيبة امل وهيبقى في عدم ثقة.

الاطفال اللي بيتعرضوا للكذب هما معرضين اكتر انهم يكدبوا لما يكبروا:

حاجات كتير من اللي بيعملها الاباء بتشكل شخصية الاطفال لما يكبروا ، ومن ضمنها الكذب ، الاطفال اللي بيتعرضوا للكذب هما غالبا هيكذبوا على الام والاب لما يكبروا.

بدل الكذب ، الافضل ان الاباء يحاولوا يفكروا مع اطفالهم ، يشرحوا لهم ليه مينفعش يلعبوا النهاردة وان عندهم حاجات اهم لازم تتعمل ، وبدل كده ممكن يلعبوا بكره ، الاطفال في اغلب الاوقات بيفهموا ده ، والصدق والحقيقة هتلمسي ثمارها بعد كده في شخصيتهم ، وفي المستقبل لو في حاجة معينة هما قلقانين منها هيكون عندهم ثقة كافية انهم يلجأوا للام والاب للمساعدة في حلها.

هيواجهوا صعوبة في التكيف في المستقبل:

غالبا الكذب هو الطريق السهل للخروج من اي مشكلة ، لانه في بعض الاحيان بيكون صعب شرح الحقيقة ، وفي الحالة دي الكذبة البيضا هتقضي الغرض ، ولكن الموضوع مش بالبساطة دي ، لان الاطفال غالبا هيحسوا بآثار الكذب ده لما يكبروا ويكونوا مضطرين لمواجهة بعض التحديات النفسية والاجتماعية ، وبالتالي هيحتاجوا انهم يعيدوا ضبط نفسهم عشان يعرفوا يتعاملوا بشكل صح من غير كذب ، ودايما هيبقوا عايشين بالاحساس بالذنب.

وممكن بسبب الكذب ده شخصيتهم تتاثر بشكل سلبي ، ويتحولوا لاشخاص انانيين وكذابين ، عشان كده الاعتراف بمشاعر الاطفال, وتقديم الاختيارات, ومحاولة حل المشاكل معاهم ، عادة هيأدي لسلوك جيد وسوي لاطفالك.

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