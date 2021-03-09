صحة دبي تضع 5 إجراءات للتواصل بين مرضى كورونا المنومين وذويهم

وضعت هيئة الصحة في دبي خمسة إجراءات، لتسهيل عملية التواصل بين مصابي فيروس كورونا، المنومين في المستشفيات وذويهم، لدعمهم معنوياً، وتخفيف وطأة المرض في ظل القيود المفروضة على زيارة المرضى للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 .

5 إجراءات للتواصل بين مرضى كورونا وذويهم

وأوضحت صحة دبي أن أول الإجراءات الجديدة تتمثل في ضرورة توفير جميع المنشآت الصحية أرقام هواتف مباشرة، ليتسنى لذوي المريض المصاب التواصل معه.

ويتمثل الإجراء الثاني، في التزام مزاولي المهن الصحية من الكادرين الطبي والتمريضي المسؤولين عن الحالة الصحية لكل مريض مصاب بالفيروس، باتخاذ ما يلزم نحو التواصل هاتفياً مع ذوي المصاب، وإبلاغهم بمستجدات الحالة الصحية للمريض، وتوضيح وضعه الصحي بشكل دوري، بعد الحصول على موافقة كتابية من قبل المريض أو من يمثله قانوناً، وتوثيق تلك الموافقة في السجل الصحي للمريض.

أما الإجراء الثالث فهو إبقاء المصابين بالفيروس، المنومين في العناية الفائقة أو المركزة، على اطلاع بتطورات الوضع الصحي للمريض بشكل يومي، في حدود إصابته بفيروس كورونا فقط.

والإجراء الرابع هو التأكد من هوية الشخص قبل إعطاء أي معلومات عن حالة المصاب، وفي حال تم طلب معلومات عن حالة المصاب من شخص غير مخول، يتم التواصل مع ذوي المريض على الأرقام المسجلة، وإعطاؤهم معلومات حول الاستفسار وحالة المصاب.

وأفادت صحة دبي بأن الإجراء الخامس هو تدوين كل الاتصالات بذوي المصاب في الملف الطبي الخاص به، على أن يتضمن رقم التواصل اسم المهني الصحي الذي قام بالاتصال واختصاصه، واسم الشخص الذي تم التواصل معه، وصلة قرابته بالمريض، ووقت الاتصال، وفقا لما أوردته صحيفة الإمارات اليوم.

مبادرة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

في الإطار ذاته، أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عن تعاونها مع هيئة الصحة في دبي لتوفير حملات لقاح كوفيد-19، من خلال مبادرة العيادات المتنقلة، التي أطلقتها الجامعة ضمن مساعيها لدعم المجتمع، وتأكيداً لالتزامها بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتطورة، وتوفير العناصر التي تكفل للمجتمع صحته وسلامته في كل الأوقات، لاسيما في مواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار استراتيجية حكومة دبي بشأن التصدي لجائحة كوفيد-19، وتوفير اللقاح لأوسع شريحة ممكنة من البالغين والمؤهلين للحصول على اللقاح.

عيادتان متنقلتان مجهزتان بـ11 نقطة تطعيم

وبدأت عيادتان متنقلتان تابعتان للمبادرة في تقديم جرعات لقاحات كوفيد-19 المعتمدة من هيئة الصحة في دبي، والعيادتان مجهزتان بـ11 نقطة تطعيم، و11 ممرضاً وطبيباً من صحة دبي، إلى جانب طاقم من موظفي الجامعة، واستهلت المبادرة أول نشاطاتها في غرفة تجارة وصناعة دبي، وموانئ دبي العالمية، ومركز تجهيز حقول النفط المحدود، وإس آر جي القابضة شيراتون جراند، ومستشفى القرهود الخاص، والمستشفى الأميركي، وشركة ماكديرموت الشرق الأوسط.