مرض السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، لكن احتمالات الشفاء من مرض السرطان آخذة في التحسن باستمرار في معظم الأنواع، بفضل التقدم في أساليب الكشف المبكر عن السرطان وخيارات علاج السرطان.

وكما ان الغذاء يلعب دوراً بارزاً في زيادة خطر الاصابة بالسرطان مثل الاطعمة المصنعة والوجبات الدسمة، اضافة الى التدخين والتعرض للمواد الكيميائية والعوامل الوراثية، فإن تناول بعض الاطعمة الصحية يمكن ان يساعد في مكافحة مرض السرطان والحد من الاصابة به او انتشاره.

نتعرف في موضوعنا اليوم، على 9 اطعمة فعالة في مكافحة السرطان أوردها موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الطبية والصحية.

9 اطعمة فعالة في مكافحة السرطان

تأتي الاطعمة الغنية بمضادات الاكسدة والالياف الغذائية والاحماض الدهنية الصحية، في طليعة انواع الغذاء التي ينصح بتناولها للوقاية من مرض السرطان.

واكثر 9 اطعمة فعالة ضد السرطان دوت الخليج التالية

الثوم: يحتوي مركبات الكبريت والأرجينين، والسكريات قليلة السوائل، والفلافونويد والسيلينيوم، وجميعها مفيدة للحد من مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

وكشفت دراسة حديثة وجود علاقة وثيقة بين تناول الثوم الخام والوقاية من سرطان الرئة.

فيما أكدت دراسة أخرى، أن تناول كميات كبيرة من الثوم الخام أو المطبوخ له تأثير وقائي ضد سرطان المعدة وسرطان القولون والمستقيم.

الشاي الاخضر: بفضل مركباته من مادة الكاتيكين ومضادات الأكسدة التي تحد من تطور الخلايا السرطانية، ومنع الجذور الحرة من إتلاف الخلايا.

وتشير إحدى الدراسات الى ان تناول الشاي الاخضر يقي من سرطانات سرطانات الجهاز الهضمي والثدي والرئة والبروستات.

الطماطم: من الثمار الغنية بمادة الليكوبين وهو مضاد أكسدة قوي يكافح السرطان من خلال تعزيز الجهاز المناعي وحماية خلايا الجسم من التلف.

كما ان الطماطم من أهم الأطعمة الغنية بفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ، التي تمنع ضرر الجذور الحرة في الجسم.

التوت: فاكهة غنية بالمغذيات النباتية المضادة للسرطان ومضادات الاكسدة التي تمنع ضرر الجذور الحرة المسببة لتلف الخلايا وبالتالي الاصابة بالسرطان.

كما يحتوي التوت على فيتامينات ج وك، والمنغنيز والألياف الغذائية، التي تساعد أيضًا في خفض مخاطر الإصابة بسرطانات الفم والمبيض والقولون والكبد والبروستاتا والرئة والجلد والثدي.