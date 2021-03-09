- 1/3
- 2/3
- 3/3
جمانة الصباغ الثلاثاء,09 آذار (مارس) 2021 - 14:30
مرض السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، لكن احتمالات الشفاء من مرض السرطان آخذة في التحسن باستمرار في معظم الأنواع، بفضل التقدم في أساليب الكشف المبكر عن السرطان وخيارات علاج السرطان.
وكما ان الغذاء يلعب دوراً بارزاً في زيادة خطر الاصابة بالسرطان مثل الاطعمة المصنعة والوجبات الدسمة، اضافة الى التدخين والتعرض للمواد الكيميائية والعوامل الوراثية، فإن تناول بعض الاطعمة الصحية يمكن ان يساعد في مكافحة مرض السرطان والحد من الاصابة به او انتشاره.
نتعرف في موضوعنا اليوم، على 9 اطعمة فعالة في مكافحة السرطان أوردها موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الطبية والصحية.
9 اطعمة فعالة في مكافحة السرطان
تأتي الاطعمة الغنية بمضادات الاكسدة والالياف الغذائية والاحماض الدهنية الصحية، في طليعة انواع الغذاء التي ينصح بتناولها للوقاية من مرض السرطان.
واكثر 9 اطعمة فعالة ضد السرطان دوت الخليج التالية
- الثوم: يحتوي مركبات الكبريت والأرجينين، والسكريات قليلة السوائل، والفلافونويد والسيلينيوم، وجميعها مفيدة للحد من مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.
وكشفت دراسة حديثة وجود علاقة وثيقة بين تناول الثوم الخام والوقاية من سرطان الرئة.
فيما أكدت دراسة أخرى، أن تناول كميات كبيرة من الثوم الخام أو المطبوخ له تأثير وقائي ضد سرطان المعدة وسرطان القولون والمستقيم.
- الشاي الاخضر: بفضل مركباته من مادة الكاتيكين ومضادات الأكسدة التي تحد من تطور الخلايا السرطانية، ومنع الجذور الحرة من إتلاف الخلايا.
وتشير إحدى الدراسات الى ان تناول الشاي الاخضر يقي من سرطانات سرطانات الجهاز الهضمي والثدي والرئة والبروستات.
- الطماطم: من الثمار الغنية بمادة الليكوبين وهو مضاد أكسدة قوي يكافح السرطان من خلال تعزيز الجهاز المناعي وحماية خلايا الجسم من التلف.
كما ان الطماطم من أهم الأطعمة الغنية بفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ، التي تمنع ضرر الجذور الحرة في الجسم.
- التوت: فاكهة غنية بالمغذيات النباتية المضادة للسرطان ومضادات الاكسدة التي تمنع ضرر الجذور الحرة المسببة لتلف الخلايا وبالتالي الاصابة بالسرطان.
كما يحتوي التوت على فيتامينات ج وك، والمنغنيز والألياف الغذائية، التي تساعد أيضًا في خفض مخاطر الإصابة بسرطانات الفم والمبيض والقولون والكبد والبروستاتا والرئة والجلد والثدي.
- الزنجبيل: يقي من الاصابة بانواع مختلفة من السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان المبيض وسرطان الرئة وسرطان الثدي، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية.
- الخضروات الصليبية: مثل القرنبيط والبروكلي واللفت، لها مزايا متعددة لجهة تقليل خطر الاصابة بالسرطان بفضل محتواه الغني بالفيتامينات والمعادن ومركب السلفورافان، الذي له خصائص مضادة للسرطان، ويثبط نمو الخلايا السرطانية ويحفز موتها.
- السبانخ: من المصادر الغنية بالألياف وحمض الفوليك والكاروتينات، التي تساعد في مكافحة سرطانات الفم والحنجرة والبنكرياس والرئة والجلد والمعدة.
- الرمان: من الأطعمة التي تحوي كمية جيدة من مضادات الأكسدة التي تقلل من مخاطر سرطان البروستاتا. كما يحتوي الرمان على الفينولات والفلافونويد والأنثوسيانين والتانينات، التي تساعد في تعديل الكيمياء الحيوية الخلوية في الجسم.
- الجوز: من الأطعمة الصحية التي تحتوي على كمية جيدة من مادة البوليفينول والمواد الكيميائية النباتية المضادة للأكسدة، والمضادة للسرطان مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا وسرطان الجلد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 9 اطعمة فعالة في مكافحة السرطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.