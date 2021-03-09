ماهي الأطعمة القلوية وماهي فوائدها

الأطعمة القلوية دوت الخليج الأطعمة التي تحوي نسبة منخفضة من حامض الستريك الذي يجعل الأطعمة حمضية، وتصنف الأطعمة وفقاً لتأثيرها في بول الشخص الذي تناوله، إلى قلوي أو حمضي، وتقاس القلوية أو الحموضة، بالمقارنة مع مقياس درجة الحموضة.

ماهي الأطعمة القلوية

الموز، الشوكولاته، التين، البطاطا، السبانخ، البطيخ، أوراق الهندباء، القرنبيط، الملفوف، الفاصولياء، التفاح، الكمثرى، الكرز، الأفوكادو، الرمان، التوت الأزرق، التمر، الجزر، التوت الأسود، الفراولة، التوت البري، العنب البري، الكشمش، البيلسان، الليمون، الثوم، البابايا، البقدونس، الخيار، الشوفان، الكيوي، الباذنجان، الكرنب الأجعد، الخس، البصل، الفلفل، القرع، المشمش، الجريب فروت، الدراق، الأناناس، الجوافة، الطماطم، فول الصويا، بذور الكتان، بذور اليقطين، بذور القرع، بذور دوار الشمس، اللوز، الجوز، الفستق، جوز الهند، الشعير، الزبيب، القهوة، خل التفاح، زيت الزيتون، الشاي الأخضر، شاي الجينسنغ، والمياه المعدنية.

فوائد الأطعمة القلوية

تمسى الأطعمة القلوية بالأطعمة الصحية، وكلما زادت قلوية الجسم وقلت حمضيته كان أفضل للصحة، و الأطعمة القلوية دوت الخليج مصادر أساسية للفيتامينات والمعادن والمضادات الحيوية، متساهم في تحسين عمل ووظائف أجهزة الجسم والقيام بالعمليات الحيوية، هذا بالإضافة إلى أنها غنية بالماء والألياف وقليلة الدهون والسكريات والسعرات الحرارية بشكل عام، لذلك ينصح الأطباء والمختصون أن تكون نسبة الأطعمة القلوية من نظامنا الغذائي أكثر من 70%، ويمكن إتباع مايسمى بالحمية القلوية من وقت إلى آخر لإعادة توازن الحموضة و القلوية في الجسم.

وفوائدها كما جاءت في مجلة “إيلي” الألمانية التي تعنى بالصحة و الجمال دوت الخليج:

الأطعمة القلوية تخلص الجسم من السموم ورواسب عملية الأيض.

تمنح الجسم النشاط والحيوية.

تعزيز الجهاز المناعي.

السيطرة على الوزن والوقاية من السمنة.

تعزز صحة الجهاز الهضمي.

تقي من مشاكل واضطرابات الجهاز الإخراجي.

تحسن من صحة البشرة والجلد.

الأطعمة القلوية تعزز صحة القلب.

الأطعمة القلوية تقي من اضطرابات الحالة النفسية.

تساهم الأطعمة القلوية بعلاج الصداع النصفي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.