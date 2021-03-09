ما دوت الخليج فوائد الكستناء لمرضي السكري هو محور موضوعنا اليوم، والكستناء او ما يطلق عليه اسم ابو فروة، ينتمي لعائلة شجرة البلوط والجوز.

يعد الكستناء من الفواكه التي يحلو تناولها والاستمتاع بها خلال فصل الشتاء، وهي تؤكل نيئة او مشوية او مسلوقة حيث تصبح أكثر ليونة.

يمتاز الكستناء بمحتواه العالي من العناصر العناصر الضرورية للجسم، مثل المعادن والفيتامينات والالياف. وهو غني بالسعرات الحرارية والدهون الكربوهيدرات، وتناوله يعود بالصحة على الجميع خصوصاً مرضى السكري.

فما دوت الخليج فوائد الكستناء لمرضي السكري؟ هذا ما نكتشفه سوياً اليوم.

ما دوت الخليج فوائد الكستناء لمرضي السكري

مرض السكري هو من الامراض المزمنة التي باتت منتشرة وشائعة في العديد من دول العالم خصوصاً المنطقة العربية، بسبب نمط الحياة السيء المعتمد بشكل اساسي على تناول الوجبات السريعة والغنية بالدهون وقلة الحركة وممارسة الرياضة.

ويحتاج مرضي السكري لاتباع نظام غذائي محدد يرتكز على الالياف التي تساعد على تنظيم السكر في الدم وتحمي من الاصابة بمضاعفات المرض.

ويمتاز الكستناء باحتوائه على كمية كبيرة من الالياف الغذائية التي تنظم مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري. والالياف ذات مؤشر جلاسيمي منخفض يؤدي لرفع نسبة السكر بشكل بطيء بعكس الاطعمة الاخرى ذات المؤشلا الجلاسيمي المرتفع، التي تسبب ارتفاع السكر بشكل سريع وضار في الدم.

وبالتالي يسهم الكستناء في حماية مرضي السكري من الاضطرابات الخطيرة الناجمة عن الارتفاع الحاد او الهبوط المفاجئ في السكر بالدم، والتي يتعرض لها مرضي السكري وكذلك الأشخاص الاصحاء في الكثير من الاوقات خاصة بعد تناول اطعمة غنية بالدهون والسكريات وقليلة المحتوى من الالياف الغذائية.

لكن لا ينصح بتناول الكستناء من قبل مرضي السكري قبل استشارة الطبيب المختص، الذي يؤكد او ينفي الحاجة لتناول هذه الفاكهة والمقدار الواجب تناوله منها بغية عدم تعريض حياة مريض السكري لأية مضاعفات ضارة.

فوائد الكستناء الصحية

فضلاً عن فائدة تناول الكستناء من قبل مرضي السكري، فإن لهذه الفاكهة فوائد صحية عدة كما اوردها موقع "ويب طب":

تعزيز صحة القلب والشرايين بفضل محتواه من الاحماض الدهنية الاحادية غير المشبعة والالياف الغذائية.

تقليل خطر الاصابة بفقر الدم.

المساعدة على انقاص الوزن.

تعزيز صحة الحامل والجنين.

تقوية المناعة في الجسم وحماية الخلايا من التلف.

ما دوت الخليج اضرار تناول الكستناء

تناول الكستناء باعتدال لا يحمل اية اضرار على الصحة، لكن الاضرار في استهلاكها قد تكون له تداعيات جمة على الصحة منها: