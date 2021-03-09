دراسة: ماعلاقة الابتسامة بالصحة وطول العمر

أكد الطب أن الصحة النفسية ترتبط ارتباط وثيق بالصحة البدنية، وأن أي اضطراب بها يؤثر على صحة الإنسان بشكل سلبي و العكس صحيح، وعن ذلك تحدثت كثير من الدراسات حيث ربطت بين مشاعر التفاؤل والسعادة وصحة القلب و الدماغ و الوقاية من أمراضهما، وغيرها من الأمراض، وفي تأكيد على ذلك هاهي دراسة تربط بين السعادة والابتسامة وطول العمر، وإليكم تفاصيلها..

الابتسامة وطول العمر

في دراسة طبية حديثة توصل الباحثون إلى أن الشعور بالسعادة والابتسامة الدائمة أدى إلى خفض معدل الوفيات بنسبة 19٪، نظراً لأن استقرار الحالة النفسية والشعور بالسعادة والابتسامة المستمرة تعزز الجهاز المناعي للإنسان وخاصة لكبار السن، بعد أن تبين أن تجربة المشاعر الإيجابية ترتبط بمناعة أكبر.

السعادة ومناعة الجسم

توصل الباحثون أن السلوك العقلي الإيجابي يمكن أن يطيل من عمرك خاصة للذين يتراوح أعمارهم بين 52 إلى 79 عاماً.

وتبين أن أولئك الذين لم يستمتعوا بالحياة كانوا أكثر عرضة لخطر الموت في وقت مبكر بثلاث مرات من أولئك الذين استمتعوا بالحياة وشعروا بالسعادة وكان ذو ابتسامة دائمة.

تفاصيل الدراسة

اعتمدت النتائج على فحص مدى تأثير السعادة على المشاركين على قدرتهم الصحية، حيث تبين أن تراجع معدل الوفيات لعدم شعورهم بالكآبة، مما يشير إلى أن الأشخاص البائسين أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 4%.

وتشير نفس الإحصائيات أيضاَ إلى أن العمر الإفتراضي يزيد بنسبة 4% إذا اختار الإنسان أن يعيش سعيداً، حيث أوضح الباحثون أن السعادة والابتسامة كان لها تأثير إيجابي على طول العمر.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.