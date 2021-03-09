أسباب تجمد الكتف وعلاجه

تجمد الكتف حالة مرضية تصيب الكتف تسمى بذلك بسبب تيبس مفصل الكتف والشعور بالآلام عند تحريكه، وبالرغم من ندرة الإصابة بهذه الحالة الطبية إلا أن النساء وخاصة ممن هن فوق عمر الأربعين أكثر عرضة من الرجال للإصابة بتجمد الكتف، لذلك نتعرف على أسبابها وعلاجها في التالي..

أعراض تجمد الكتف

ذكر موقع "مايو كلينك الطبي" أن تجمد الكتف يبدأ تدريجياً ومع مرور الوقت بدون علاج وبقاء المسبب المرضي يزداد تفاقم الحالة من حيث محدودية حركة الكتف والألم الناتج عن ذلك ويمكن أن يستمر لعدة أشهر، ثم مايلبس أن يبدأ في التحسن بعد العلاج، وبذلك يمر تجمد الكتف بثلاث مراحل دوت الخليج:

مرحلة التجميد: وهي أول مرحلة حيث يبدأ الكتف في التجمد وينتج عن حركته ألم.

وهي أول مرحلة حيث يبدأ الكتف في التجمد وينتج عن حركته ألم. المرحلة المجمدة: وهي المرحلة المتوسطة ويبدأ الألم بالتناقص بالرغم من أن الكتف يكون أكثر تيبسًا.

وهي المرحلة المتوسطة ويبدأ الألم بالتناقص بالرغم من أن الكتف يكون أكثر تيبسًا. مرحلة الذوبان: وهي المرحلة الخيرة ويبدأ بها نطاق الحركة في الكتف بالتحسن.

أسباب تجمد الكتف

قلة حركة الكتف بسبب التعرض للسكتة القلبية أو سرطان الثدي.

انعدام الحركة أو قلتها بسبب الأمراض أو كبر السن أو الحوادث.

مرضى السكري أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بتجمد الكتف.

أمراض الغدة الدرقية سواء قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية.

الإصابة المسبقة بأمراض القلب الوعائية

مرضى السل معرضون لإصابة بتجمد الكتف.

الإصابة بمرض باركنسون.

علاج تجمد الكتف

الأدوية أول طرق علاج تجمد الكتف وهي ثلاثة أنواع: مسكنات – مضادات التهاب – الستيرويدات.

تثبيت الكتف بالأربطة الضاغطة أو الأجهزة المساعدة.

استخدام العلاج الفيزيائي والطبيعي.

حقن مفصل الكتف بالستيرويدات.

في الحالات المتقدمة يمكن الخضوع للجراحة أو تنظير المفصل.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.