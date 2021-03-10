10 اماكن في الجسم ممكن تستخدمي فيها مزيل العرق غير تحت الابطين

كلنا تقريبا بنستخدم مزيل العرق ، لمنطقة تحت الابطين لتقليل العرق والتخلص من الروايح الكريهة ، ولكن مع ذلك دي مش المهمة الوحيدة اللي ممكن يعملها مزيل العرق ، النهاردة من خلال السطور الجاية هنتعرف مع بعض على استخدامات مزيل العرق على 10 مناطق مختلفة في الجسم.

استخدامات مزيل العرق:

1- على القدمين:

الاشخاص اللي بيلبسوا الاحذية لفترة طويلة عارفين قد ايه ده بيسبب لهم مشكلة لان الرجل بتعرق وبتسبب ريحة كريهة وده بيأدي لمشاكل زي الجراثيم ، بصرف النظر طبعا عن الحفاظ على نضافة القدمين ، ممكن ترشي بعض من مزيل العرق على القدمين ، هتحافظ عليها جافة ، وهتمنع العرق لفترة اطول.

2- تحت الصدر:

كتير من النساء اللي بيكون حجم الصدر عندهم كبير بيعانوا غالبا من مشكلة العرق تحت منطقة الصدر ، واستخدام مزيل العرق تحت الصدر من الحاجات اللي هتحافظ على جفاف المنطقة وهتمنع العرق لفترة اطول ، ولو قلقانة من ان المواد الكيميائية اللي في مزيل العرق ممكن تسبب التهاب الجلد ، ممكن تختاري مزيل العرق الخالي من الالمنيوم ، ممكن تستخدمي مزيلات العرق اللي بتحتوي على الفحم المنشط لانه فعال جدا في امتصاص الرطوبة اللي بينتجها الجسم.

3- على المنطقة الداخلية للفخدين:

منطقة الفخدين ممكن تعرق اثناء درجات الحرارة العالية اوي او بسبب ظروف مختلفة ممكن يكون بيعاني منها الشخص زي مرض السكر والقلق والوزن الزايد ، والعرق ده ممكن يسبب الحكة وتهيج الجلد ، وبالتالي لبس الجينز بشكل يومي هيكون مهمة صعبة جدا علينا.

مزيل العرق ممكن يساعدك في حل المشكلة دي ، وضع مزيل العرق على الفخدين من الداخل ممكن يكون منقذ ليكي ، وضروري ان مزيل العرق اللي هتختاريه يكون بيحتوي على كلوريد الالومنيوم ، ولازم تكوني حذرة ان المزيل ما يلمسش المناطق الحساسة.

4- على الكعبين:

في بعض الاحيان اقدامنا وخصوصا الكعوب بتحتاج وقت عشان تتعود على الشوز الجديد ، وغالبا كتير من الاشخاص بيتعرضوا لظهور البثور من الاحتكاك بالشوز وده بيخلي لبس الشوز مؤلم للرجل ، وهنا مزيل العرق هيكون مفيد في المكان ده ، من خلال وضع كمية صغيرة على كعب الرجل ، ده هيساعد على تقليل الاحتكاك وبالتالي تقليل التورم والبثور.

5- في اي مكان في الجسم بعد ازالة الشعر بالشفرة:

كتير من البنات ممكن يعانوا من احمرار او تهيج الجلد بعد ازالة الشعر بالشفرة سواء الرجلين, منطقة البكيني, تحت الابطين ، لو مش متوفر عندك الوفيرا لتهدئة البشرة بعد الحلاقة ، تقدري تستخدمي مزيل العرق كبديل ، استخدمي مزيل عرق خالي من العطور لتهدئة الحكة وعلاج الاحمرار في خلال يومين ، حاولي تجنب استخدام المنتجات اللي بتحتوي على كحول ، ودوري على مزيل العرق اللي بيحتوي على خصائص مرطبة.

6- على قرصة الناموس:

قرصة الناموس بخلاف استخدام مكعب تلج عليها لتهدئة الجلد ، تقدري تستخدمي كمان مزيل العرق الرول اون على المنطقة المصابة ، لان مزيلات العرق بتحتوي على كلوريد الالومنيوم اللي بيقلل من الحكة والاحمرار.

7- على الاظافر لازالة المانيكير:

معظم مزيلات العرق بتحتوي على الاسيتون ولكن بنسبة قليلة جدا اقل من مزيلات المانيكير ، وهي عبارة عن مادة كيميائية ممكن انها تسبب جفاف الاظافر والجلد لو بتستخدميها كتير ، عشان كده ممكن كبديل المرة الجاية استخدمي مزيل العرق لازالة المانيكير ، كل اللي هتعمليه رشيه على ضوافرك من مسافة قريبة جدا وبعدين امسحي المانيكير بقطعة قطن ، الموضوع بس ممكن يحتاج وقت او انك تكرريه مرة تانية ، ولكن على الاقل هتبعدي عن المواد الكيميائية الضارة زي الاسيتون.

8- حوالين خط الشعر:

الخدعة دي تعتبر فعالة جدا لابعاد العرق عن العين للاشخاص اللي بيجروا كتير او بيمارسوا رياضة ، حطي من مزيل العرق حوالين خط الشعر وعلى طول رقبتك لمنع العرق ، والافضل تستخدمي الانواع الشفافة.

9- ورا الركبة:

الناس اللي بيعملوا رياضة او بيركبوا عجل كتير بشك خاص بيعانوا من مشكلة العرق في منطقة ورا الركبة ، تقدريي تتخلصي من العرق اللي ورا الركبة بسهولة برش مزيل العرق على المنطقة.

10- على الايد:

اشخاص كتير منطقة الايد عندهم بتعرق بشكل مفرط ، في الحالة دي ممكن مزيل العرق يكون هو الحل ، ولو مش عايزة تحطي مزيل العرق على ايدك اثناء فترة النهار ، ممكن تحطيه بالليل قبل النوم ، هيساعدك على تقليل التعرق طول اليوم.

مين جربت قبل كده اي واحدة من الحيل اللي قولناها فوق؟ ولو جربتيها هل كانت مفيدة ليكي؟ هل تعرفي اي استخدامات تانية غير تقليدية لمزيل العرق؟ شاركيها معانا.

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