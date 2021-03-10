دراسة: اضطرابات عصبية ونفسية يعاني منها المتعافون من كورونا

وماتزال الدراسات والأبحاث الطبية تبحث في تأثيرات فيروس كورونا على البشر، سواء من حيث المسببات أو الأعراض والمضاعفات، وحتى التأثيرات بعد التعافي، وفي كل يوم يتم اكتشاف شيء جديد، وفي الدراسة التالية تأثيرات جديدة سلبية للمتعافين من كورونا تتعلق بالصحة النفسية، وإليكم التفاصيل.

اضطرابات عصبية للمتعافين من كورونا

كشفت دراسة بريطانية علمية جديدة أجراها علماء في جامعة أوكسفورد بروكي، أن نسبة كبيرة من الذين تعافوا من فيروس كورونا يعانون من اضطرابات نفسية وعصبية وإدراكية.

وأكد العلماء أنه على المدى القصير عانى 95٪ من مرضى كورونا المستقرين سريريًا من اضطراب ما بعد الصدمة، وفي الوقت نفسه عانى 17 إلى 42٪ من المرضى من اضطرابات عاطفية مثل، الاكتئاب.

تفاصيل الدراسة

وأشار العلماء، وفقاً للدراسة التي نشرت في مجلة "فرونيير أوف تكنولوجي"، إلى أن الاضطرابات المعرفية قصيرة المدى الرئيسية كانت نقص الانتباه 45٪ وضعف الذاكرة 13 إلى 28٪.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق إن فيروس "كوفيد 19" سيخلف تداعيات نفسية أكبر مما سببته الحرب العالمية الثانية (1939- 1945).

كانت دراسة موسعة سابقة قد خلصت إلى أن 20% من المصابين بكورونا جرى تشخيص إصابتهم باضطراب نفسي في غضون 90 يوماً.

وكان القلق والاكتئاب والأرق أكثر شيوعاً بين مرضى كورونا المتعافين في الدراسة، وبينت، أن السبب في ذلك يعود إلى مجموعة من الضغوط النفسية المرتبطة بهذا الوباء على وجه التحديد وبالآثار الجسدية للمرض.

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