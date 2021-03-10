دكتور جيمس زكريا ل"دوت الخليج": الأسباب والمخاطر لمرض سرطان القولون والمستقيم

سرطان القولون والمستقيم وفقًا لهيئة الصحة في أبو ظبي ، يعد ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا على الصعيد العالمي، وفي التالي يطلعنا دكتور جيمس زكريا الحاصل على زمالة القولون والمستقيم، على أعراض وأسباب هذا المرض وطرق تشخيصه.

أعراض سرطان القولون والمستقيم

لا تظهر أعراض سرطان القولون والمستقيم إلا في مرحلة لاحقة، تشمل هذه الأعراض:

نزيف مستقيمي أو دم في البراز.

تغير في حركات الأمعاء الطبيعية (إسهال ، إمساك أو كليهما لأكثر من أسبوعين).

ألم في البطن أو ألم في المستقيم.

فقدان الوزن غير المبرر أو فقر الدم.

إذا كان لديك أي من هذه الأعراض - حتى قبل سن 45 - يجب أن تخضعي لتنظير القولون بشكل عاجل، حيث قد تكون هذه الأعراض علامات على سرطان القولون.

الأسباب والمخاطر

قد يكون سبب سرطان القولون والمستقيم (CRC) هو الطفرات الجينية الموروثة أو المكتسبة، وتزيد هذه الطفرات من فرصك في تطور المرض.

قد تسبب بعض الطفرات نموًا صغيرًا حميدة (وهي خلايا غير طبيعية تتراكم في بطانة القولون) تسمى الأورام الحميدة، يمكن أن تكون إزالة هذه الأورام الحميدة من خلال الجراحة / تنظير القولون إجراءً وقائيًا لأن بعض السلائل غير المعالجة يمكن أن تصبح سرطانية!

إلا هناك عوامل خطر لا مفر منها وهي

العمر حيث تزداد فرص إصابتك بهذا السرطان بعد بلوغك سن الخمسين.

تاريخ سابق لأورام القولون ، وتاريخ سابق لأمراض الأمعاء ، وتاريخ عائلي لسرطان القولون والمستقيم.

وجود متلازمات وراثية معينة ، مثل داء البوليبات الغدي العائلي (FAP).

ومع ذلك ، هناك عوامل خطر أخرى يمكن تجنبها، هذا يعني أنه يمكنك تغييرها لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وهي:

زيادة الوزن أو السمنة.

كونك مدخنة أو شاربة للمشروبات الضارة.

مصابة بداء السكري من النوع 2.

نمط حياة خامل.

اتباع نظام غذائي غني باللحوم المصنعة.

الوعي وطرق الفحص

تم تخصيص شهر مارس ليكون شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم لتعزيز الوعي بفحص CRC، ومؤخراً انخفض معدل الوفيات الناجمة عن سرطان القولون والمستقيم لدى كل من الرجال والنساء لعدة عقود بسبب زيادة الوعي وبرامج الفحص الأفضل.

طرق فحص سرطان القولون و المستقيم

يوجد عادة ستة اختبارات فحص - ثلاثة منها تختبر البراز ، والاختبارات الثلاثة الأخرى دوت الخليج:

اختبارات التصوير.

التنظير السيني المرن.

تنظير القولون الافتراضي بالتصوير المقطعي المحوسب وتنظير القولون الجراحي.

وتبعا لهذا الفحوصات يتم تشخيص المرض ومعرفة مراحلة وعلى أساس ذلك يضع الطبيب المختص الخطة العلاجية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.