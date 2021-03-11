7 اختبارات صحية تقدري تعمليها في البيت بنفسك وبسهولة  عشان تطمني على صحتك

ناس كتير بتكون محتاجه تعمل فحوصات طبية ومش بتعرف تعمل ده لأنها بتكون مشغولة أو بتخاف من الدكاترة، ولو إنتي منهم تقدري تعملي الفحوصات دي بطرق معينة عشان تعرفي حاجه معينة بتحصل معاكي من غير ماتسيبي البيت، وطبعا ده هيساعدك تفهمي إنك محتاجه تروحي لمختص أو إنك بخير ودي بتكون اختبارات معينة لأكتر من مكان في جسمك، لكن خلينا ننبهك ان الاختبارات المنزلية دي مش بديل ابدا عن الاختبارات الطبية المخصصة او انك تزوري الدكتور، هي بس ممكن تديكي مؤشر بسيط عن المشكلة اللي ممكن تكوني بتواجهيها، اعرفي معانا في المقال ده 8 اختبارات صحية تقدري تعمليها في البيت بنفسك وبسهولة

7 اختبارات صحية تقدري تعمليها في البيت بنفسك وبسهولة

اختبارات صحية في البيت- الاختبار الأول صحة الدماغ :

الاختبار ده عشان تقيسي تركيز دماغك وكمان القدرة البصرية، هتحتاجي ورقة بيضا وقلم وترسمي ساعة وبعدين تطلبي من حد تاني وليكن صاحبتك مثلا تقولك علي الوقت الحالي ساعات ودقايق مثلا 9:30 وتحاولي ترسمي عقارب الدقايق والساعة بحيث إنه يظهر الوقت اللي صاحبتك قالت عليه، الاختبار ده رغم إنه بسيط بس مهم جدا لدماغك لأن أجزاء الدماغ المسؤولة عن حركة الدراع والادراك البصري بتبدأ تشتغل بجهد أكبر وده السبب اللي بيدي علامة علي الخرف إنك متقدريش ترسمي عقارب الساعة.

2- صحة العمود الفقري :

الاختبار التاني معانا هتعمليه لو عايزة تعرفي مدى صحة العمود الفقري والرأس، هتحتاجي 2 ميزان لقياس الوزن وتقفي علي كل ميزان برجل واحدة والطبيعي إن الوزن لازم يكون على الميزانين زي بعض ولو اختلفت الارقام في كل ميزان فوقتها هتحتاجي تروحي للدكتور عشان يكتبلك علي فحوصات أكتر وتطمني، لانه كده ممكن يبقى في تحميل على جهة واحدة من الجسم أو ان الكتلة مش متوزعة بالتساوي.

3- الجهاز التنفسي:

دي طريقة هتحتاج ساعة توقيت عشان تتنفذ، هاتي أي تايمر او شغلى الـ stop watch على موبايلك، واقفي وعدي من مُعدل ضربات قلبك لمدة 30 ثانية وانتي واقفة، بعد كده اقعدي وخدي نفس 3 مرات ورا بعض بدون زفير وبعدين احبسي نفسك لأطول فترة تقدري عليها وعدي الوقت بعد الزفير،وبعد كده اتحققي من ضربات قلبك لمدة 30 ثانية مرة تانية .

النتيجة:

لو قدرتي تاخدي نفس لمدة أقل من 40 ثانية فمعني كده إن جهازك التنفسي مش كويس، لأن متوسط النتيجة الطبيعية بتكون من 40 – 49 ثانية.

أما لو قدرتي تحبسي نفسك لأكثر من 50 ثانية فإنتي كده كويسة وطبيعية.

4- صحة العظام:

ظوافرك مهمة جدا لأنها بتعرفك علي صحتك أكتر، فلو لقتيها متشققة ومفيها بقع بيضاء ده معناه إن جسمك ناقص فيتامين ب أو حديد وبيكون فيه خطر علي عظامك من الهشاشة.

5- صحة البصر:

بصي لبرواز شباك لمدة 30 ثانية وغمضي عينك، افتحي عينك الشمال واقفليها وبعدين افتحي عينك اليمين. لو صورة البرواز اللي شايفاها بأي عين من الاتنين لوحدها طلعت مش واضحة والخطوط في الشباك مبقتش متوازية ده ممكن يكون علامة علي ضعف النظر، وممكن تجربي اختبار تاني زي انك تبعدي عن أي عربية علي مسافة 19 متر وحاولي تقري لوحة أرقام العربية لو معرفتيش تقريها الأفضل إنك تروحي لدكتور مختص.

6- صحة السمع :

حاولي تسمعي ناس بتتكلم علي مسافة من 3-5 متر بعيند عنك، ولو مقدرتيش تسمعي أو تفهمي حاجه ضروري إنك تروحي للدكتور، لكن الطريقة دي مش هتنفع في الأماكن الزحمة مثلا كافية مش هتقدري تسمعي أشخاص قاعدين قريبين منك لأن بيكون صوتهم ضعيف مع الصوت العالي . ده غير إن فيه اكتر من طريقة تانية تختبري بيها سمعك طبعاً، أفضاهم الطرق الطبية.

7- صحة الكبد :

اقفي قدام مراية تقدري تشوفي بيها جسمك كله لو لقيتي فيه طبقة دهنية زيادة علي وسطك ده معناه إن دي دهون موجودة حوالين الكبد ومش بتخليه يشتغل بشكل صح، ولو بياض عينك لونه أصفر وفيه كتل موجودة علي الجفون ده معناه إن فيه مشكلة في الكبد.

في النهاية عايزين نأكد عليكي أنك تخلي بالك عموما لأن دي مش طرق او اختبارات عشان تشخصي بيها مرض دي مجرد طرق بسيطة وقليلة ممكن تساعدك عشان تخلي بالك من صحتك، اعرفي معانا كمان 8 مشاكل ممكن تمنعيها لو بدأتي تاكلي فلفل كل يوم