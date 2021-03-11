ايه اللي هيحصل لجسمك لو شربتي شاي كل يوم

الشاي الاسود او المعروف بالشاي الاحمر هو من اكتر المشروبات اللي تقريبا بنشربها بشكل يومي ، لكن اللي منعرفوش ان ده ممكن يكون ليه فوايد صحية كتير ، حتى ان بعض الناس ممكن يستبدلوا شرب القهوة بالشاي لانه بيحتوي برضه على الكافيين ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على فوايد الشاي الصحية ، وكمان بعض الاضرار اللي ممكن تحصل لو شربتي اكتر من كوباية في اليوم.

فوايد الشاي الصحية:

1- ممكن انه يخفض ضغط الدم:

الدراسات بتشير ان 26% من سكان العالم بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم ، وده ممكن يأدي لمشاكل صحية خطيرة ، على الرغم ان التأثير ممكن يكون بسيط ، الا ان الدراسات اثبتت ان شرب الشاي بشكل منتظم ممكن انه يساعد في تقليل ضغط الدم.

2- ممكن انه يخفض من مستويات الكوليسترول:

واحد من كل تلات اشخاص تقريبا بيعانوا من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، ولكن الرجال بشكل عام معرضين لده اكتر من النساء ، والباحثين اكتشفوا ان تضمين الشاي الاسود في نظامك الغذائي ممكن انه يخفض من مستويات الكوليسترول بكمية كبيرة.

3- ممكن انه يحارب التسوس:

الشاي الاسود بشكل عام ممكن انه يوفر كتير من الفوايد لصحة الفم ، ولكن بشكل خاص الدراسات اثبتت ان الشاي الاسود بيحتوي على مركبات بتقتل البكتيريا المسؤولة عن التسبب في تسوس الاسنان.

4- ممكن انه يساعد في الوقاية من مرض السكر:

حوالي 422 مليون شخص حول العالم بيعانوا من مرض السكر ، والنوع التاني بيمثل تقريبا حوالي 90 – 95% من الحالات ، لكن مع ذلك الابحاث كشفت ان شرب الشاي الاسود ممكن انه يقلل من كمية السكر في الدم ، وبالتالي بيقلل الفرص من الاصابة بمرض السكر.

5- ممكن انه يسبب الصداع:

شرب كميات كبيرة من الشاي الاسود كل يوم ممكن يبقى ليه آثار جانبية ، منها الصداع, الصداع النصفي، والعصبية ، وكل ده بسبب محتواه العالي من الكافيين.

6- ممكن انه يسبب القلق وصعوبة النوم:

في حين ان الشاي ممكن يديكي جرعة طاقة ، الا ان الافراط في تناول الكافيين من الشاي الاسود ، ممكن انه يساهم في زيادة مستويات القلق والتوتر ، وده هيأدي لتعطيل دورة النمو والتأثير على قدرتك على النوم.

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