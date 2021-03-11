دراسة: فوائد الشاي الأحمر لصحة القلب

يعرف عن الشاي الأحمر تحديداً وهو أشهر مشروبات الكافيين والأكثر استهلاكاً في العالم أنه يحتوي على عدد من العناصر والمركبات الغذائية والكيميائية التي لها فوائد عدة على الصحة، وفي نفس السياق تضيف دراسة حديثة فائدة جديدة لشرب الشاي الأحمر ترتبط بصحة القلب، نتعرف عليها في التالي:

الشاي وصحة القلب:

اكتشف الباحثون في دراسة جديدة نشرت في موقع Medicine أن بعض المركبات في كل من الشاي الأسود والأخضر تساعد على استرخاء الأوعية الدموية عن طريق تنشيط بروتينات القنوات الأيونية في جدران الأوعية الدموية، ومن تلك المركبات مركب الفلافونويد ومركب الكاتشين، حيث يعمل كل منهما على تنشيط نوع معين من بروتين القناة الأيونية المسمى KCNQ5، والذي يوجد في العضلات الملساء التي تبطن الأوعية الدموية، مما يعود بالنفع على صحة القلب وعملية ضخ الدم إلى أعضاء الجسم.

وقالت الدراسة صادرة عن جامعة كاليفورنيا إن مركب الكاتشين ينشط وظائف الأوعية الدموية ويرفع من كفاءة الشرايين لضخ الدم إلى القلب، إلا أن عند خلط الشاي باللبن تبين أن إضافة الحليب إلى الشاي الأسود منعت التأثيرات المفيدة لهذا المركب والذي يعزز من وظائف الأوعية الدموية.

طرق شرب الشاي:

وأكدت الدراسة أيضًا أن تسخين الشاي الأخضر إلى 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت)، يغير تركيبته الكيميائية بطريقة تجعله أكثر فعالية في تنشيط الأوعية الدموية.

وتبين أيضا أن تناول الشاي مثلجًا أو ساخنًا ، لم تؤثر في خصائصه في تقوية القلب وتنشيط وظائف الأوعية الدموية والشرايين.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.