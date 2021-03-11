هل يوجد نظام غذائي معين يشفي مريض كورونا، عن ذلك تنتشر كثير من المعلومات المغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فنسمع عن حميات متعددة وأطعمة معينة يدعى أنها تساهم في الشفاء من كورونا أو حتى منع الإصابة به، إلا أن الطب ينفي ذلك وينصح برفع مناعة الجسم لمساعدته في مقاومة الفيروس و التخلص منه والتخفيف من شدة الأعراض، وفي ذلك السياق جاء التالي:

هل يوجد نظام غذائي معين يشفي مريض كورونا:

أكد موقع "الطبي" أنه لا يمكن لأي أطعمة أو مكملات غذائية منع أو علاج مرض فيروس كورونا، ونصح بإتباع نظام غذاء صحي لمساعدة الجسم على مقاومة الفيروس بأسرع وقت ممكن، وتفادي شدة الأعراض وهي:

تصنف أعراض كورونا إلى أعراض نادرة وأعراض شائعة وأعراض خطيرة، وفي المجمل دوت الخليج:

الحمّى وارتفاع حرارة الجسم.

تكرار السعال الجاف.

صعوبات في عملية التنفس.

صداع شديد.

إرهاق وتعب عام في الجسم.

آلام وأوجاع في كامل الجسم.

التهاب الحلق.

إسهال متكرر.

التهاب في ملتحمة العين.

فقدان حاسة التذوق أو الشم.

طفح جلدي.

ألم أو ضغط في الصدر.

فقدان القدرة على الكلام أو الحركة.

كما يجب إتباع النصائح الطبية للوقاية من كورونا وأهمها:

الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وينصح بترك مسافة مترين على الأقل.

ارتداء الكمامة أثناء التجمعات وعند الخروج من المنزل.

غسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار.

تجنب الأماكن المزدحمة و الأماكن المغلقة.

عدم مصافحة الآخرين أو الحديث معهم عن قرب.

عدم مشاركة الآخرين أي أنشطة أو أطعمة أو أدوات خاصة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.