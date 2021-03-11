ما العلاقة بين المشروبات الغازية وسرطان الثدي

المشروبات الغذائية دوت الخليج أحد المشروبات الأكثر استهلاكاً في العالم بالرغم من أضرارها الصحية التي أكدتها الدراسات المختلفة، وفي كل مرة نسمع عن ضرر جديد تسببه المشروبات الغازية، وفي الدراسة التالية وفيما يخص صحة المرأة، ذكرت دراسة أن هنالك علاقة بين المشروبات الغازية وسرطان الثدي، وهي في التالي:

المشروبات الغازية وسرطان الثدي:

تؤكد البحوث الطبية أن السيدات اللائي يتناولن مشروبات غازية محلاة بالسكر بشكل منتظم هن أكثر عُرضة للإصابة بسرطان الثدي، ولخطر الوفاة بهذا المرض أو لأى سبب آخر، وذلك مقارنة بالنساء اللائي لم يشربن تلك المشروبات.

وأكدت البحوث أن المشروبات الغازية المحلاة بالسكر ليس لها أي فوائد صحية على الإطلاق فقط ويساهم استهلاكها بارتفاع السكر والسعرات الحرارية بالجسم نظرًا لاحتوائها على كميات عالية من السكروز والفركتوز مقارنة بالأطعمة أو المشروبات الأخرى مثل الشاي والقهوة وعصائر الفاكهة.

وأضافت الدراسة التي أجرت في جامعة بوفالو الأمريكية و نشرتها مجلة الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان أن النساء اللائي يتناولن مشروبات الصودا لخمس مرات أو أكثر أسبوعيًا لديهن احتمالية أعلى للوفاة لأى سبب بنسبة 62٪ وبسبب سرطان الثدي بنسبة 85٪.

تفاصيل الدراسة:

تقول مؤلفة الدراسة نادية كويراتى، إن البحث عن العلاقة بين مشروبات الصودا المحلاة بالسكر وسرطان الثدي جديدة إلى حد كبير، وبالرغم من النتائج الصحية السلبية المرتبطة بشرب الصودا مثل زيادة الوزن والإصابة بمرض السكرى من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية، يستمر الكثير من الناس بتناول المشروبات الغازية المحلاة بالسكر.

وقام الباحثون بتقييم العلاقة بين الصودا المحلاة بالسكر والوفيات الناجمة عنها بما فيها سرطان الثدي بين 927 امرأة، تم تشخيص إصابتهن بهذا النوع من السرطان تتراوح أعمارهن بين 35 و79 عامًا، حيث استمرت الدراسة لعامين تقريبًا، توفي منهن خلال هذه الفترة نحو 41٪ معظمهن كان لديهن معدل مرتفع من استهلاك الصودا المحلاة بالسكر مقارنة بالنساء اللائي مازلن على قيد الحياة.

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