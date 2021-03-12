اختيار حمالة الصدر المناسبة من الحاجات الاساسية لانها من القطع اللي بتأثر على مظهرك العام ، عشان كده لازم تختاري الشكل والمقاس المناسب ليكي من الماركات المختلفة اللي بتوفرلك تصاميم متنوعة من حمالات الصدر تناسب احتياجاتك اليومية ، والنهاردة من خلال السطور الجاية هنتعرف على افضل ماركات حمالات الصدر تختاري منها اللي يناسبك.
افضل ماركات حمالات الصدر:
1- ماركة Victoria’s Secret:
طبعا ماركة فيكتوريا سيكريت غنية عن التعريف هي من اشهر وافضل ماركات الملابس الداخلية المعروفة على مستوى العالم ، وبتقدم تصاميم مختلفة وعصرية تناسب كل الاذواق ، والماركة دي هنلاقيها متوفرة في اماكن كتير جدا زي المولات الكبيرة وتقدري تحصلي عليها بسهولة.
2- ماركة La Vie En Rose:
كمان من الماركات العالمية المعروفة في الملابس الداخلية ، اللي تقدري تختاري منها حمالة الصدر المناسبة ليكي.
3- ماركة La Senza:
ماركة لا سينزا من الماركات المعروفة في العالم العربي ، واللي بتقدم مجموعة مختلفة ومميزة من حمالات الصدر تختاري منها اللي يناسب ذوقك.
4- ماركة ايتام Etam:
ايتام من الماركات المعروفة للملابس الداخلية واللانجري ، وهنلاقي متوفر كمان فيها ملابس حريمي كاجوال وسواريه.
5- ماركة جويا Joya:
جويا من اشهر ماركات الملابس الداخلية ، وبتتميز ان اسعارهم تقريبا متوسطة ومناسبة للجميع.
6- ماركة Lasso لاسو:
لاسو من الماركات المصرية للملابس الداخلية.
7- ماركة كارينا Carina:
كارينا من الماركات المعروفة للباديهات والبنطلونات ، وتصاميم المحجبات ، وفيها قسم خاص بالملابس الداخلية.
8- ماركة Marks & Spencer:
ماركة ماركس اند اسبنسر كمان من الماركات العالمية المعروفة اللي تقدري تختاري منها حمالة الصدر المناسبة ليكي.
9- ماركة AHH اها:
اها من الماركات الخاصة بحمالات الصدر بجميع انواعها ، ما بين الرياضية, اليومية, والسوارية وغيرها من الانواع المختلفة.
10- ماركة Women’s Secret:
كمان من الماركات المميزة الخاصة بالملابس الداخلية واللانجيري.
6 انواع اساسية من حمالات الصدر المفروض يكونوا عندك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افضل ماركات حمالات الصدر تختاري منها اللي يناسبك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.