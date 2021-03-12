اختيار حمالة الصدر المناسبة من الحاجات الاساسية لانها من القطع اللي بتأثر على مظهرك العام ، عشان كده لازم تختاري الشكل والمقاس المناسب ليكي من الماركات المختلفة اللي بتوفرلك تصاميم متنوعة من حمالات الصدر تناسب احتياجاتك اليومية ، والنهاردة من خلال السطور الجاية هنتعرف على افضل ماركات حمالات الصدر تختاري منها اللي يناسبك.

افضل ماركات حمالات الصدر:

1- ماركة Victoria’s Secret:

طبعا ماركة فيكتوريا سيكريت غنية عن التعريف هي من اشهر وافضل ماركات الملابس الداخلية المعروفة على مستوى العالم ، وبتقدم تصاميم مختلفة وعصرية تناسب كل الاذواق ، والماركة دي هنلاقيها متوفرة في اماكن كتير جدا زي المولات الكبيرة وتقدري تحصلي عليها بسهولة.

2- ماركة La Vie En Rose:

كمان من الماركات العالمية المعروفة في الملابس الداخلية ، اللي تقدري تختاري منها حمالة الصدر المناسبة ليكي.

3- ماركة La Senza:

ماركة لا سينزا من الماركات المعروفة في العالم العربي ، واللي بتقدم مجموعة مختلفة ومميزة من حمالات الصدر تختاري منها اللي يناسب ذوقك.

4- ماركة ايتام Etam:

ايتام من الماركات المعروفة للملابس الداخلية واللانجري ، وهنلاقي متوفر كمان فيها ملابس حريمي كاجوال وسواريه.

5- ماركة جويا Joya:

جويا من اشهر ماركات الملابس الداخلية ، وبتتميز ان اسعارهم تقريبا متوسطة ومناسبة للجميع.

6- ماركة Lasso لاسو:

لاسو من الماركات المصرية للملابس الداخلية.

7- ماركة كارينا Carina:

كارينا من الماركات المعروفة للباديهات والبنطلونات ، وتصاميم المحجبات ، وفيها قسم خاص بالملابس الداخلية.

8- ماركة Marks & Spencer:

ماركة ماركس اند اسبنسر كمان من الماركات العالمية المعروفة اللي تقدري تختاري منها حمالة الصدر المناسبة ليكي.

9- ماركة AHH اها:

اها من الماركات الخاصة بحمالات الصدر بجميع انواعها ، ما بين الرياضية, اليومية, والسوارية وغيرها من الانواع المختلفة.

10- ماركة Women’s Secret:

كمان من الماركات المميزة الخاصة بالملابس الداخلية واللانجيري.

6 انواع اساسية من حمالات الصدر المفروض يكونوا عندك