كل سنة بتتغير اتجاهات وصيحات المكياج وبتظهر حاجات جديدة ، والمكياج هو مجرد وسيلة للتعبير عن نفسك باختيار الاقرب لشخصيتك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على اكتر 9 صيحات مكياج تريندي في 2021.
صيحات مكياج تريندي في 2021:
1- الايلاينر الملون:
من اكبر اتجاهات الموضة في 2021 هو الايلاينر الملون ، وبغض النظر عن لون عينيكي ، تقدري تلعبي باي ايلاينر ملون ، وغالبا المشاهير بيستخدموه عشان يبرزوا عيونهم اكتر.
2- الايشادو اللامع:
الاتجاه الغريب في المكياج السنة دي هو استخدام ملمع الشفايف كايشادو ، تقدري بكل سهولة تحطي الملمع اللي استخدمتيه على شفايفك على جفونك ، هيدي لمعان طبيعي للجفون ،وممكن كمان تحطيه كطبقة بس فوق الايشادو العادي لاضافة لمعان.
3- روج بألوان زاهية + مكياج نيود:
الالوان الزاهية للروج من موضة مكياج 2021 ، اختاري لون زاهي وجريء للروج ، مع ايشادو بلون نيود او من غير ايشادو خالص.
4- ايلاينر رفيع:
اتجاهات الايلاينر بتتغير وتتطور دايما ، وفي الموسم ده الموضة هي رسمة الايلاينر الرفيع ، والميزة في الرسمة دي ان حتى المبتدئين يقدروا يرسموها بسهولة.
5- مكياج النو ميكب:
مكياج النو ميكب كمان من صيحات المكياج الموضة للموسم ده ،والموضوع كله ان البشرة تبان طبيعية وشكلها صحي ونضرة ، عشان كده النصيحة المهمة انك تحافظي على بشرتك دايما نضيفة ، والكوريين عادة هما اللي بيكونوا مشهورين بلوك المكياج ده بيكون طبيعي جدا على بشرة صحية ومتوهجة.
6- البلاشر البينك:
البلاشر البينك او الوردي هو الاختيار المثالي لو عايزة تظهري بلوك منتعش ، تقدري تستخدمي البلاشر الكريمي, او البودر, او السائل ، والبلاشر البينك هيظهرك اصغر سنا وبلوك انثوي.
7- الروج المخملي:
الروج المخملي الناعم بيعمل تغطية مثالية ومظهر جذاب للشفايف ، وهي الانواع اللي بتكون ناعمة على الشفايف ومش بتسبب لها جفاف ، ومكوناته مش قاسية على شفايفك وبيحافظ على رطوبتها طول ما انتي حطاه.
8- الحواجب الفوضوية:
الحواجب الفوضوية السمكية اللي بيكون اتجاه الشعر فيها لفوق من صيحات المكياج للموسم ده ، والحوجب دي مش بس بتكمل لوك مكياج النو ميكب ، لكن كمان سهل تعمليها.
9- عيون سموكي باللون البني الشوكولاتة:
العيون السموكي باللون البني مناسبة تقريبا لكل الاوقات ومع جميع انواع الملابس وعلى اي لوك ، لكن مع ذلك لازم تكوني حذرة واستخدمي اللون باعتدال مع المزج الجيد.
ازاي تعملي مكياج بيبي فيس Baby face makeup?
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