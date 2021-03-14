دراسة: فوائد الأطعمة النباتية وعلاقتها بالسكتة الدماغية

لطالما نصح الأطباء والمختصون بضرورة الإكثار من تناول الأطعمة النباتية بأنواعها وتحديد كميات اللحوم المتناولة، لما في ذلك من فوائد عدة على الصحة ككل، وهاهي دراسة حديثة تدعم ذلك وتضيف فائدة مهمة للنظام الغذائي النباتي وهي الوقاية من السكتة الدماغية، إليكم التفاصيل.

الأطعمة النباتية والسكتة الدماغية:

كشفت دراسة جديدة نشرها موقع وفقاً "ميديكال إكسبريس" نقلاً عن مجلة Neurology المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب أن تناول نظام غذائي صحي نباتي يتضمن أطعمة مثل الخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات وتقليل تناول الأطعمة غير الصحية مثل الحبوب المكررة أو السكريات المضافة، قد يقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة تصل إلى 10٪.

وقال مؤلف الدراسة ميجو بادن من جامعة هارفارد: تظهر العديد من الدراسات بالفعل أن تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بجميع أنواع الأمراض، من أمراض القلب إلى مرض السكري.

تفاصيل الدراسة:

شملت الدراسة 209508 أشخاص لم يكن لديهم أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان في بداية الدراسة، وتابع الباحثون المشاركين لأكثر من 25 عامًا، تناولوا فيها أكثر من 110 أنواع من الأطعمة.

قسّم الباحثون المشاركين إلى خمس مجموعات بناءً على جودة نظامهم الغذائي، وعلى وجه التحديد ، كميات أكبر من الأطعمة النباتية، دون استبعاد جميع الأطعمة الحيوانية.

فوائد الغذاء النباتي:

خلال الدراسة، أصيب 6241 شخصًا بالسكتات الدماغية، بما في ذلك 3015 مصابًا بسكتات دماغية و 853 مصابًا بسكتات دماغية نزفية ونوع السكتة الدماغية لم يكن معروفا بالنسبة لبقية الناس.

مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أقل عدد من الأطعمة النباتية الصحية، فإن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من غيرهم كانوا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 10٪.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.