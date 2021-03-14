3 شروط يجب توافرها في الكمامة الطبية لتجنب عدوي فيروس كورونا، وتعد الكمامة الطبية من الإجراءات الوقائية المعتمدة للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا منذ اكتشاف مرض كوفيد-19 في مدينة ووهان الصينية اواخر العام 2019.

ويأتي ارتداء الكمامة او اقنعة الوجه، وغسل اليدين او التعقيم باستمرار، والعطس والسعال بطريقة صحيحة، والتباعد الاجتماعي، ضمن اجراءات الوقاية التي اقرتها منظمة الصحة العالمية منذ بدء تفشي جائحة كوفيد-19 واصابتها لأكثر من 119 مليون شخص حول العالم.

لكن الكمامة انواع مختلفة، ويشهد البعض توجهاً نحو ارتداء الكمامة المصنوعة من القماش فيما يتمسك الكثيرون بارتداء الكمامة الطبية كأفضل السبل لتجنب عدوى الفيروس التاجي.

فما دوت الخليج الشروط الواجب توفرها في الكمامة الطبية لتجنب عدوي فيروس كورونا؟ هذا ما نستعرضه سوياً في موضوعنا اليوم وفق معلومات أوردها موقع "الكونسلتو".

3 شروط يجب توافرها في الكمامة الطبية لتجنب عدوي فيروس كورونا

يشدد الاطباء وخبراء الصحة على ان ارتداء الكمامة، هو واحد من افضل الاجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وحتى بعد تلقي اللقاح، لا بد من الاستمرار في ارتداء الكمامة للحماية من فيروس كورونا الجديد اضافة للإجراءات الأخرى الواردة اعلاه.

ولكي تعطي الكمامة الطبية النتائج المرجوة منها، ينبغي ان تتوفر فيها شروط ومواصفات معينة. وبحسب الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي بمصر، فإن الكمامة الطبية يجب أن تتمتع بمواصفات محددة حتى تصبح فعالة للوقاية من مختلف أنواع الفيروسيات، لا سيما فيروس الكورونا.

وأبرز الشروط الواجب توافرها في الكمامة الطبية لتجنب عدوي فيروس كورونا:

أن يحتوي الوجه الخارجي لها على مادة مضادة للميكروبات والفيروسات.

ضرورة التأكد من أن الوجه الداخلي يحتوي على فتحات صغيرة، للمساعدة على التنفس بشكل طبيعي.

يجب ان تحتوي الكمامة على جزء معدني، يساعد على اغلاق الانف بشكل متين، للوقاية من عدوي فيروس كورونا وغيره من الفيروسات.

كما يشدد د. حتة على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية في الاماكن المزدحمة، مثل المواصلات العامة والمراكز الصحية والتجارية. محذراً في الوقت ذاته من مغبة إلقاء الكمامة الطبية بشكل عشوائي في الشارع والتخلص منها برميها في صندوق القمامة، لمنع انتشار العدوى بين الآخرين.

وفي حال عدم وجود الكمامات، ينصح د. حتة باستخدام المناديل الورقية ووضعها على الانف والفم مع مراعاة التخلص منها في صندوق القمامة كذلك الأمر.

فيما قال جون جبور، مدير منظمة الصحة العالمية في مصر، أن ثمة شروط معينة لارتداء الكمامة الطبية، إذ لا يجوز ارتداؤها دون ظهور أي أعراض مرضية يمكن انتقالها للأشخاص الأصحاء عن طريق الرذاذ الصادر منها، مثل الرشح والسعال.

مؤكداً ان الاستخدام الخاطئ للكمامات يمكن ان يزيد من فرض انتقال الجراثيم لحاملها.

ما دوت الخليج انواع الكمامات الطبية

نقل موقع "سكاي نيوز" عن خبراء الصحة تأكيدهم، أن دور الكمامات للحد من الإصابة بفيروس كورونا محدود جدًا. وبالرغم من ذلك فإن ارتدائها من قبل الأطباء وموظفي المستشفيات يعد أمرًا ضروريًا.

وهناك نوعان أساسيان من الكمامات الطبية: