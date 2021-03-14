كام مرة محتاجة تقصي شعرك للحصول على مظهر مثالي..على حسب نوع شعرك

لو قصيتي شعرك عدد مرات كتير ده ممكن يمنعه من النمو ، ولو قصيتيه مرات قليلة اوي ممكن شعرك يتقصف ويتلف ، وهنا يجي السؤال امتى تكون عدد مرات قص الشعر كتير وامتي تبقى قليلة؟ النهاردة في بنات حوا هنساعدك تعرفي كام مرة محتاجة تقصي شعرك حسب نوع شعرك عشان تحافظي عليه صحي.

كام مرة محتاجة تقصي شعرك:

1- الشعر الكيرلي اوالمجعد اوي Kinky or curly hair:

النوع ده من الشعر ممكن يقعد فترة اطول شوية من الانواع التانية عشان يكون محتاج يتقص ، وده لانه حتى لو بدأ في النمو مش هيبان فيه اختلاف كبير، لو عايزة تسيبي شعرك يطول ، تقدري تقصيه كل 6 شهور ، لكن لو عايزة تحافظي على نفس طول شعرك وستايله ، قصيه كل 3 شهور.

2- الشعر المتعرج Coily hair:

الشعر المتعرج بيكون طبيعته جافة ، عشان كده لو انتي شعرك متعرج وعايزة تحافظي على تجعيدة الشعر ، الافضل تقصيه مرة واحدة كل 6 – 12 اسبوع ، وفي حالة لو شعرك تالف بسبب الحرارة او الصبغة ، الافضل قصه في كل مرة بتصبغيه فيها ، ده هيمنع ان الصبغة تتلف اطراف الشعر.

3- الشعر المفرود او المموج:

الشعر الناعم ممكن يكون مرهق في بعض الاحيان عشان تحافظي عليه صحي ، ممكن تقعدي اسابيع شعرك شكله حلو جدا وصحي ، وفجأة في يوم تلاقي في تقصف وتالف ، مفتاح الحصول على شعر مفرود او مموج صحي هو اعادة تشكيلة او تغيير ستايله باستمرار من غير ما تقصي منه كتير ، ولافضل النتايج ممكن تقصي الاطراف مرة كل 10 اسابيع او 3 شهور عشان تحافظي على صحة شعرك.

4- الشعر الكثيف:

الشعر الكثيف مش بيحتاج يتقص لفترة اطول ، ولكن مع ذلك ممكن الطول الزيادة يخلي الشعر يبقى شكله فوضوي ومش حلو ، عشان كده بننصحك لو شعرك كثيف انك تقصيه كل 6 شهور عشان تحافظي عليه.

5- الشعر الخفيف:

الشعر الخفيف معرض دايما للتكسر ، بالاضافة انه ممكن يفقد ستايله بسرعة ، وللسبب ده عشان تحافظي على ستايل شعرك وتمنعيه من التلف ، الافضل تقصيه كل شهرين.

6- الشعر التالف:

لو شعرك معرض لانقسام اطرافه, او بتستخدمي الحرارة, او بتصبغيه باستمرار ، هيكون من الافضل قصه مرة كل 8 اسابيع (6 – 12 اسبوع) ، ده هيساعد على الحفاظ على شعرك صحي ، قص الشعر بشكل متكرر بيساعد على منع التقصف والجفاف المفرط ، وده مش معناه انك لازم تفصي منه كتير في كل مرة ولكن قص جزء بسيط من الاطراف هيأدي المهمة ويحافظ على الشعر.

ايه نوع شعرك؟ كام مرة بتقصيه؟ هل عندك اي نصايح للحفاظ على مظهر صحي للشعر حسب نوع شعرك؟ شاركيها معانا.

حسب خبراء الجمال.. هي دي مدة نمو الشعر اللي بيحتاجها شعرك