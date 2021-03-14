هل الم الظهر من اعراض فيروس كورونا طويلة الامد، وفق عدد من المواضيع في مواقع طبية رصدت حالات لمرضى عانوا من آلام الظهر بعد التعافي من كورونا لفترة طويلة، فإنه يمكن القول أن آلام الظهر دوت الخليج فعلا ضمن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وفي التالي جمعنا آراء الأطباء حول ذلك.

هل الم الظهر من اعراض فيروس كورونا طويلة الامد

وفقاً لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، يمكن أن يظهر "كوفيد-19"بألم عضلي قوي جداً، إذ لاحظ البروفيسور جواكينو أنجارانو، خبير الأمراض المعدية في مستوصف المستشفى الجامعي مقاطعة باري، أن هذه الآلام الشديدة في الظهر تظهر بشكل عند النساء، وخاصة الشابات منهن، في المراحل الأولية من الإصابة بالفيروس التاجي، ويمكن أن تستمر لما بعد التعافي.

وأضاف أنجارانو: في بعض الحالات، يمكن أن يكون ألم الظهر من بين أكثر الأعراض المؤلمة والمنهكة لعدوى الفيروس التاجي، والتي لا يصاحبها حتى مظاهر نموذجية أخرى لأمراض الجهاز التنفسي، مثل الحمى والسعال.

ألم الظهر وكورونا

أورد موقع "الكونسلتو" مجموعة من آراء الأطباء نقلاً عن موقع "بست لايف" حول علاقة ألم الظهر بفيروس كورونا، ومنها:

يقول لين بوستون، وهو طبيب مرخص ومستشار صحي لـ "إنفيجور ميديكال"، إن آلام الظهر يمكن أن تكون من أعراض آلام العضلات لفيروس كورونا بالإضافة إلى الأعراض الشائعة الأخرى، مثل فقدان حاسة التذوق والشم وضيق التنفس والصداع والحمى والسعال الجاف.

ويضيف بوستون إن أنواع آلام الظهر غالبًا ما تكون مختلفة، وهي على النحو الآتي:

إذا كنت تعاني من آلام الظهر من السعال بسبب كورونا، فمن المرجح أن تكون آلام الظهر حادة ومؤلمة عندما تأخذ نفسًا عميقًا أو تسعل.

إذا كان ألم الظهر ناتجًا عن الالتهاب الرئوي - وهو أحد المضاعفات المحتملة لفيروس كورونا - فسيبدو الأمر مختلفًا عن آلام الظهر العادية وغالبًا ما توصف بأنها ألم شديد يتجول في عمق الظهر.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.