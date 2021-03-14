طريقة عمل كيكة البسبوسة الرواني اللذيذة في البيت بخطوات مضمونة وسهلة

دائما ما يفضل الكثيرون تناول الحلوى المتنوعة في أوقات مختلفة على مدار اليوم، سواء كان في وجبة الإفطار أو في العشاء أو بعد الغذاء، وبما أن الحلويات من الوصفات المحببة للجميع، تبحث باستمرار كل ربات البيوت على طرق جديدة ومختلفة لتقديمها لعائلتها في الأوقات المختلفة، والكيكة بما أنها من الوصفات التي سرعان ما تدخل السعادة والمرح في قلوب الجميع وتحديداً الأطفال تكون هي الخيار الأفضل للأمهات، ويمكن التغلب على الروتين المتبع باستمرار لعمل الكيكة بالطرق التقليدية وعمل الوصفات الجديدة الشهية مثل كيكة البسبوسة الرواني التي تتمتع بطعم لا يقاوم، وفي هذا المقال قررنا أن نقدم لكم ربات البيوت طريقة عمل كيكة البسبوسة الرواني في البيت بكل سهولة. مكونات كيكة البسبوسة الرواني: كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من السميد الناعم.

كوب زبادي.

كوب سكر.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب جوز الهند.

3 حبات بيض.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب من الشربات الجاهز. طريقة عمل كيكة البسبوسة الرواني: في وعاء كبير يوضع السكر مع الفانيليا والبيض ونخفق من خلال المضرب الكهربائي حتى يصبح لدينا قوام كريمي، نضيف بعد ذلك الزبادي والزيت وجوز الهند ونظل نخفق جيداً حتى تتجانس المكونات.

نضيف السميد للمكونات السابقة ونخلطها، وبعدها نضيف الدقيق والبيكنج بودر مع الاستمرار في الخلط حتى يصبح لدينا عجينة متجانسة.

نحضر صينية الفرن وتدهن بالقليل من السمن ورشة من الدقيق ويسكب فيها خليط الكيكة، وتدخل الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي.

تخرج الكيكة من الفرن وتسقى بالشربات وتغطى وتترك لمدة عشر دقائق ثم تقطع وتقدم بألف هنا. قرض تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب وأقساط مجدولة مكونات كيكة البسبوسة الرواني:طريقة عمل كيكة البسبوسة الرواني: الوسوم

دائما ما يفضل الكثيرون تناول الحلوى المتنوعة في أوقات مختلفة على مدار اليوم، سواء كان في وجبة الإفطار أو في العشاء أو بعد الغذاء، وبما أن الحلويات من الوصفات المحببة للجميع، تبحث باستمرار كل ربات البيوت على طرق جديدة ومختلفة لتقديمها لعائلتها في الأوقات المختلفة، والكيكة بما أنها من الوصفات التي سرعان ما تدخل السعادة والمرح في قلوب الجميع وتحديداً الأطفال تكون هي الخيار الأفضل للأمهات، ويمكن التغلب على الروتين المتبع باستمرار لعمل الكيكة بالطرق التقليدية وعمل الوصفات الجديدة الشهية مثل كيكة البسبوسة الرواني التي تتمتع بطعم لا يقاوم، وفي هذا المقال قررنا أن نقدم لكم ربات البيوت طريقة عمل كيكة البسبوسة الرواني في البيت بكل سهولة. مكونات كيكة البسبوسة الرواني: كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من السميد الناعم.

كوب زبادي.

كوب سكر.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب جوز الهند.

3 حبات بيض.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب من الشربات الجاهز. طريقة عمل كيكة البسبوسة الرواني: في وعاء كبير يوضع السكر مع الفانيليا والبيض ونخفق من خلال المضرب الكهربائي حتى يصبح لدينا قوام كريمي، نضيف بعد ذلك الزبادي والزيت وجوز الهند ونظل نخفق جيداً حتى تتجانس المكونات.

نضيف السميد للمكونات السابقة ونخلطها، وبعدها نضيف الدقيق والبيكنج بودر مع الاستمرار في الخلط حتى يصبح لدينا عجينة متجانسة.

نحضر صينية الفرن وتدهن بالقليل من السمن ورشة من الدقيق ويسكب فيها خليط الكيكة، وتدخل الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي.

تخرج الكيكة من الفرن وتسقى بالشربات وتغطى وتترك لمدة عشر دقائق ثم تقطع وتقدم بألف هنا. قرض تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب وأقساط مجدولة مكونات كيكة البسبوسة الرواني:طريقة عمل كيكة البسبوسة الرواني:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة البسبوسة الرواني اللذيذة في البيت بخطوات مضمونة وسهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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