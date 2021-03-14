طريقة عمل البانيه بدون بيض او حليب وقرمشة روعه مثل المطاعم تماماً، يعتبر الدجاج من الأكلات المحبوبه لدى الكثيرين خصوصا دجاج البانيه وتختلف طرق تحضيره، واليوم أقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البانيه بدون بيض أو حليب مثل المطاعم الكبيرة تماماً. مقادير تتبيلة البانيه بدون بيض أو حليب كيلو صدور دجاج مقطعه شرائح. ٢ حبة بصل كبيرة معصورة ومصفاة. ملعقة كبيرة ثوم بودرة. ملعقة كبيرة بصل بودرة. ملعقة كبيرة خل. ملعقة صغيرة سكر. ملح حسب الرغبه. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة كبيرة مستردة. شطة حسب الرغبة. مكعب مرق دجاج. مقادير خلطة البانيه السريه لتر ماء مثلج. ٢ كوب دقيق. ٢ ملعقة كبيرة نشا. ملعقة كبيرة بيكينج بودر. ٢ ملعقة كبيرة بصل بودرة. ملعقة كبيرة توم بودرة. ملعقة كبيرة بابريكا. ملعقة صغير فلفل إسود. ملح وشطة حسب الرغبة. طريقة عمل البانيه بدون بيض أو حليب مثل المطاعم نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به عصير البصل مع ملعقة كبيرة من بصل بودرة وملعقة صغيرة ثوم بودرة وملعقة كبيرة خل وملعقة كبيرة مستردة وملعقة صغيرة سكر ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود وملح وشطة حسب الرغبة. الآن نقوم بتسخين ربع كوب ماء ثم نذيب به مرقة الدجاج وبعدها نضيفه إلى الخليط ونبدأ في خلط كل المكونات مع بعضها جيدا حتى يمتزج الخليط. نقوم بوضع البانيه في التتبيلة ويقلب جيداً مع الخليط ثم يوضع البانيه والتتبيلة في كيس ثلاجه ثم ندخله الثلاجة لمدة لا تقل عن ٤ ساعات ويفضل تقليبه كل ساعة حتى يتشبع من التتبيلة. الان نقوم بوضع محتويات الخلطة البانيه السريه ماعدا الماء المثلج في وعاء عميق ونخلطها جيداً. نخرج الدجاج من الثلاجة ونقوم بوضعه في الخلطه الجافه ويقلب جيداً ثم نضعه في الماء المثلج لمدة ٤ ثواني ونعيده مره اخرى إلى خلطة الدقيق ونكرر العملية السابقة حتى يتكون على الدجاج شكل قشور. نقوم بإحضار مقلاة كبيرة ونضع بها زيت غزير ونتركها على نار عالية لمدة ٣ دقائق ثم نقوم بتهدئة النار ووضع البانيه في الزيت على نار متوسطة لمدة تتراوح من ١٠ إلى ١٥ دقيقة حسب حجم وسمك القطعه حتى يتحول إلى اللون الذهبي. الآن يوضع في صينية التقديم ويقدم ساخنا. مقادير تتبيلة البانيه بدون بيض أو حليبمقادير خلطة البانيه السريهطريقة عمل البانيه بدون بيض أو حليب مثل المطاعم وصفة بياض الثلج الأصلية من جابر القحطاني الوسوم

طريقة عمل البانيه بدون بيض او حليب وقرمشة روعه مثل المطاعم تماماً، يعتبر الدجاج من الأكلات المحبوبه لدى الكثيرين خصوصا دجاج البانيه وتختلف طرق تحضيره، واليوم أقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البانيه بدون بيض أو حليب مثل المطاعم الكبيرة تماماً. مقادير تتبيلة البانيه بدون بيض أو حليب كيلو صدور دجاج مقطعه شرائح. ٢ حبة بصل كبيرة معصورة ومصفاة. ملعقة كبيرة ثوم بودرة. ملعقة كبيرة بصل بودرة. ملعقة كبيرة خل. ملعقة صغيرة سكر. ملح حسب الرغبه. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة كبيرة مستردة. شطة حسب الرغبة. مكعب مرق دجاج. مقادير خلطة البانيه السريه لتر ماء مثلج. ٢ كوب دقيق. ٢ ملعقة كبيرة نشا. ملعقة كبيرة بيكينج بودر. ٢ ملعقة كبيرة بصل بودرة. ملعقة كبيرة توم بودرة. ملعقة كبيرة بابريكا. ملعقة صغير فلفل إسود. ملح وشطة حسب الرغبة. طريقة عمل البانيه بدون بيض أو حليب مثل المطاعم نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به عصير البصل مع ملعقة كبيرة من بصل بودرة وملعقة صغيرة ثوم بودرة وملعقة كبيرة خل وملعقة كبيرة مستردة وملعقة صغيرة سكر ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود وملح وشطة حسب الرغبة. الآن نقوم بتسخين ربع كوب ماء ثم نذيب به مرقة الدجاج وبعدها نضيفه إلى الخليط ونبدأ في خلط كل المكونات مع بعضها جيدا حتى يمتزج الخليط. نقوم بوضع البانيه في التتبيلة ويقلب جيداً مع الخليط ثم يوضع البانيه والتتبيلة في كيس ثلاجه ثم ندخله الثلاجة لمدة لا تقل عن ٤ ساعات ويفضل تقليبه كل ساعة حتى يتشبع من التتبيلة. الان نقوم بوضع محتويات الخلطة البانيه السريه ماعدا الماء المثلج في وعاء عميق ونخلطها جيداً. نخرج الدجاج من الثلاجة ونقوم بوضعه في الخلطه الجافه ويقلب جيداً ثم نضعه في الماء المثلج لمدة ٤ ثواني ونعيده مره اخرى إلى خلطة الدقيق ونكرر العملية السابقة حتى يتكون على الدجاج شكل قشور. نقوم بإحضار مقلاة كبيرة ونضع بها زيت غزير ونتركها على نار عالية لمدة ٣ دقائق ثم نقوم بتهدئة النار ووضع البانيه في الزيت على نار متوسطة لمدة تتراوح من ١٠ إلى ١٥ دقيقة حسب حجم وسمك القطعه حتى يتحول إلى اللون الذهبي. الآن يوضع في صينية التقديم ويقدم ساخنا. مقادير تتبيلة البانيه بدون بيض أو حليبمقادير خلطة البانيه السريهطريقة عمل البانيه بدون بيض أو حليب مثل المطاعم وصفة بياض الثلج الأصلية من جابر القحطاني

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