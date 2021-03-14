طريقة عمل بسكويت النشادر في البيت بسهولة وفي أقل وقت ممكن

بسكويت النشادر ، يعتبر من العناصر الرئيسية في كل منزل، لأنه خفيف في وجبه الإفطار، ويحتوي علي العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ويعتبر من أشهر أنواع البسكويت التي نقدمها في الأعياد، والمناسبات، ويتميز بطعمة المختلف عن أي من أنواع البسكويت الأخر، وحيث ممكن أن نقدمه بمزاق مختلف، مثلا مذاق القهوة، ومذاق البرتقال، وأنواع أخري كثيرة، والبسكويت من اهم وصفات عيد الفطر المبارك، وجميع المناسبات، وهو غني جدا بالفيتامينات، وسرع الهضم، ويقدم في وجبه الإفطار والعشاء أيضا، من الممتعة في طعمة هي أضافه النشادر الذي يتميز بطعم رائع وفاتح للشهية، ويعتبر النشادر هو الحل السري لهذا البسكويت، ويعطيه طعم ورائحة جذابة وجميلة ويتميز شكلة الطولي، وهو من الحلويات القليلة بالسعرات الحرارية، هو همن أنواع البسكويتات الهشة واللذيذة وسوف نتحدث في مقالنا هاذ عن طريقه جديده وسهلة لعمل بسكويت النشادر في البيت وفي اقل وقت ممكن.

مكونات عمل بسكويت النشادر

يتكون بسكويت النشادر من عدة مكونات وهي كالتالي:-

كيلو دقيق ابيض.

نصف كيلو من الزبدة.

كوب من سكر البودرة.

معلقه صغيره من الفانيليا.

2 بيضة.

معلقه كبيره من النشادر.

معلقه صغيره من البيكنج باودر.

طريقه التحضير

طريقه التحضير لعمل بسكويت النشادر وهي كما يلي:

نضيف السكر والزبدة في إناء كبير ويتم ضربهم جيدا، باستخدام مضرب الكهربائي، او المضرب العادي، حتي يتجانس الخليط جيدآ. يضاف البيض الأولي ثم الثانية مع الاستمرار في عمليه التقليب. ثم نضع الفانيليا والنشادر مع التقليب المستمر حتي يمتزج المكونات م بعضها البعض. ثم نضع الدقيق والبيكنج باودر مع التقليب الخفيف للحصول علي عجينة جيدا ولينة. وثم نترك العجينة جانبي لمدة تتراوح من 10 دقايق اللي ربع ساعه حتي ترتاح. ثم تشكل العجينة علي الشكل المراد تشكيلة مثلا أصابع أو غيرها ويمكن أيضا أستخدام الماكينة اوالقمع الحلواني بفتحته. ثم نضع الأشكال في الصينية، ونشغل الفرن علي درجه حراره عالية، ونضع الصينية في الفرن وننتظر حتي تنضح، ثم نخرجها وننتظرها حتي تبرد ويقدم علي طبق ألي الجميع ويقدم مع الشاي وبالهنا والشفا.