أسهل طريقة لعمل الكيكة العادية والاسرار التي تجعلها هشه وخفيفة في البيت

طريقة عمل الكيكة العادية من اكثر الأشياء التي تقوم السيدات بالبحث عنها على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث يحبها كل أفراد الأسرة ويقبلون على أكلها صباحا ومساء وبين الوجبات وقبل الذهاب إلى المدرسة وأيضا في الرحلات كما أنها تقدم مع المناسبات وهناك الكثيرين لا يعرفون كيف يتم عمل الكيكه بطريقه وهشه وخفيفه ومن مقادير مضبوطه، هنواع طرق كثيرة لعمل الكيك، وقد أبدع العديد من الطهاة في طرق تحضير الكيك، مثل كيك الشيكولاتة وكيك الفراولة وكيك المانجو وهناك كيك البرتقال وكيك اليوسفي، والعديد من أنواع الكيك التي تتعدد طرق مكوناتها وتحضيرها، كما يتم الابداع في تزيين الكيك بالصوص وانواعه المختلفة صوص الكراميل وصوص الشيكولاته مثل النوتيلا. مكونات الكيكة العادية مكونات الكيكة العادية نوضح لكم المقادير التي نستخدمها في عمل الكيكة العادية نصف كوب من اللبن

نصف كوب من السكر الناعم

2 كوب من الدقيق

اربع بيضات معهم اربع أكياس فانيليا أو ملعقه فانيليا سائله

ملعقه كبيره بيكنج باودر

ملعقه صغيره بشر برتقال طريقه تحضير الكيكة العادية طريقه تحضير الكيكة العادية سوف نشرح لكم تفصيليا كيف نقوم بتجهيز الكيكه العادية في البيت من هذه المكونات التي ذكرناها لكم وكيف نقوم بتسويتها في فرن البوتاجاز أولا نقوم بتسخين فرن البوتاجاز على درجه الحرارة وتكون 200 درجه قبل أن نبدأ في عمل الكيك بعد ذلك نحضر وعاء ونضع فيه البيض ومعه الفانيليا ونضيف أيضا السكر ثم نقوم بخفق هم جيدا بالمضرب الكهربائي أو بالعجان أو بالخلاط أو بالمضرب اليدوي ثم نضيف إلى الخليط السابق الزيت وبشر البرتقال واللبن وبعد ذلك نستمر في خفق المكونات جيدا حتى تتجانس كلها مع بعض نقوم بإحضار وعاء اخر ونضع فيه الدقيق ويكون منخول جيدا عدد من المرات ونضيف إليه البيكنج بودر ثم نخلطهم بعد ذلك نقوم بوضع خليط البيض والسكر والزيت واللبن على الإناء الذي فيه الدقيق مع البيكنج باودر ونقوم بتقليبه معا بملعقه حتى يتجانسوا تمام بعد ذلك نقوم بإحضار قالب ثم نضع في هذا القالب دقيق وزيت ل تغليفه ثن نضع خليط الكيك فيه ونضعه في الفرن لمده ثلاثين دقيقه تحميل لعبة فورت نايت download fortnite بالإصدار الجديد الوسوم

طريقة عمل الكيكة العادية من اكثر الأشياء التي تقوم السيدات بالبحث عنها على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث يحبها كل أفراد الأسرة ويقبلون على أكلها صباحا ومساء وبين الوجبات وقبل الذهاب إلى المدرسة وأيضا في الرحلات كما أنها تقدم مع المناسبات وهناك الكثيرين لا يعرفون كيف يتم عمل الكيكه بطريقه وهشه وخفيفه ومن مقادير مضبوطه، هنواع طرق كثيرة لعمل الكيك، وقد أبدع العديد من الطهاة في طرق تحضير الكيك، مثل كيك الشيكولاتة وكيك الفراولة وكيك المانجو وهناك كيك البرتقال وكيك اليوسفي، والعديد من أنواع الكيك التي تتعدد طرق مكوناتها وتحضيرها، كما يتم الابداع في تزيين الكيك بالصوص وانواعه المختلفة صوص الكراميل وصوص الشيكولاته مثل النوتيلا. مكونات الكيكة العادية مكونات الكيكة العادية نوضح لكم المقادير التي نستخدمها في عمل الكيكة العادية نصف كوب من اللبن

نصف كوب من السكر الناعم

2 كوب من الدقيق

اربع بيضات معهم اربع أكياس فانيليا أو ملعقه فانيليا سائله

ملعقه كبيره بيكنج باودر

ملعقه صغيره بشر برتقال طريقه تحضير الكيكة العادية طريقه تحضير الكيكة العادية سوف نشرح لكم تفصيليا كيف نقوم بتجهيز الكيكه العادية في البيت من هذه المكونات التي ذكرناها لكم وكيف نقوم بتسويتها في فرن البوتاجاز أولا نقوم بتسخين فرن البوتاجاز على درجه الحرارة وتكون 200 درجه قبل أن نبدأ في عمل الكيك بعد ذلك نحضر وعاء ونضع فيه البيض ومعه الفانيليا ونضيف أيضا السكر ثم نقوم بخفق هم جيدا بالمضرب الكهربائي أو بالعجان أو بالخلاط أو بالمضرب اليدوي ثم نضيف إلى الخليط السابق الزيت وبشر البرتقال واللبن وبعد ذلك نستمر في خفق المكونات جيدا حتى تتجانس كلها مع بعض نقوم بإحضار وعاء اخر ونضع فيه الدقيق ويكون منخول جيدا عدد من المرات ونضيف إليه البيكنج بودر ثم نخلطهم بعد ذلك نقوم بوضع خليط البيض والسكر والزيت واللبن على الإناء الذي فيه الدقيق مع البيكنج باودر ونقوم بتقليبه معا بملعقه حتى يتجانسوا تمام بعد ذلك نقوم بإحضار قالب ثم نضع في هذا القالب دقيق وزيت ل تغليفه ثن نضع خليط الكيك فيه ونضعه في الفرن لمده ثلاثين دقيقه تحميل لعبة فورت نايت download fortnite بالإصدار الجديد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل الكيكة العادية والاسرار التي تجعلها هشه وخفيفة في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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