طريقة تحضير كيكة الإفطار العادية الهشة ناجحة من اول مرة

سوف نحضر لكم طريقة عمل الكيكة العادية وهي من ابسط أنواع الكيك وتتميز بطعم لذيذ وشهي كما تعد من أساسيات الحلويات الشرقية الخفيفة تقدم في الصباح كفطور خفيف بجانب كوب الشاي أو كوب الحليب أو في المساء يمكن أن تقدميها للضيوف بجانب المشروبات الساخنة أو المشروبات الباردة كما تعد الكيكه العادية السادة من افضل أنواع الكيكات والمفضلة لدى الكثير حيث تحضر بمقادير بسيطة وسهلة متوفرة في كل منزل سوف نقوم بتحضير وصفتنا اليوم للحصول على كيكة ناجحه من اول مرة بمذاق مختلف ولذيذ وسرعة فى التحضير وغير مكلفة مع تسويه جيدة حتى تحصلين على كيكة هشه يجب عليك اتباع الخطوات بدقة.

طريقة عمل الكيكة السادة ومقاديرها

تابعي وصفتنا اليوم مع الدقة في المقادير للحصول على كيكة ناجحة بالخطوات الأتية:

2 كاس من الدقيق اجمل المنخول المتعدد الاستعمالات.

1 كاس من اللبن.

1 كاس من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

خمس بيضات.

ذرة ملح.

ملعقة فانيليا صغيرة سائلة.

باكو بيكنج باودر.

احضري وعاء عميق ثم قومي بوضع كل من البيض، والسكر ،الزيت ، الحليب ،الفانيليا. عن طريق المضرب الكهربائي قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى يذوب السكر و تتجانس جيدا. يمكن وضع عصير البرتقال حتى تكتسب الكيكه طعم ورائحة جيده وذلك حسب الرغبة. احضري وعاء اخر وضعي فيه كل المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج بودر و ذره الملح ثم قلبيها جيدا. قومي بإضافة خليط الدقيق الى الخليط السابق بالتدريج مع الخفق المستمر في اتجاه واحد. احضري صينية متوسطة الحجم وادهنيها بقليل من السمن وبطنها برشه دقيق. صبي خليط الكيك داخل الصينية. ضعي صينيه الكيك علي الرف الأوسط في فرن سابق التسخين على درجة حرارة متوسطة لمده 35 دقيقة ولا يمكن فتح باب الفرن ألا بعد مرور نصف ساعة من النضج. بعد المرور الوقت المناسب قومي باختبار الكيكة بغرس سكين رفيع في منتصف الكيكة إذا خرج السكين وبه قليل من العجين اتركي الصينية مرة اخرى في الفرن حتى يتم النضج جيدا. بعد أن تبرد الكيكة وتهدئ زينها بالطريقة التي ترغبين بها أو يمكن تقطيعها و تناولها كما هي وصحة وعافية.

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طريقة تحضير الكيكة العادية